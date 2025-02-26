Туркестанская рысь и снежный барс попали на видео в Казахстане   

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Алматы. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Учет влияния прилегающих районов Алматинской агломерации позволил получить обоснованные оценки фонового загрязнения атмосферного воздуха, а также детальную информацию о распределении загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы, - Учет влияния прилегающих районов Алматинской агломерации позволил получить обоснованные оценки фонового загрязнения атмосферного воздуха, а также детальную информацию о распределении загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы города Алматы, сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос.





Ссылаясь на расчетные данные, Бектенов проинформировал, что на сегодня основным загрязнителем воздушного бассейна Алматы является автотранспорт. Согласно сводным расчетам общий валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Алматы составляет 189 012,1 тонны, из них:





от автотранспорта - 112 735 тонн (60%) с учетом въезжающего транспорта;

от стационарных источников выбросов промышленных предприятий - 52 137,905 тонны (27,5%);

от индивидуальных жилищных строений и бань частного сектора - 21 274,28 тонны (11%);

от стационарных источников малого и среднего бизнеса - 1419,87 тонны (0,74%);

от объектов строительства - 1445,04 т/год (0,76%).





Отвечая на предложение мажилисменов ликвидировать экопосты в Алматы и по примеру развитых стран установить модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу с автоматическим вынесением штрафа, Бектенов отметил, что за прошлый года на экопостах выявлено 31 682 административных нарушения, составлены административные протоколы на сумму более 581,7 млн тенге, из них взыскано более 443,5 млн тенге.





Установлено, что каждый 2-3 автомобиль из ранее оштрафованных или получивших предупреждение на экологических постах и остановленных повторно при замере в течение года показывает значения токсичности и дымности ниже нормативных, что связано с проведенным ремонтом или техобслуживанием двигателя. Положительным эффектом работы экопостов является уменьшение количества АТС, у которых выявляются нарушения установленных норм. Проверка соблюдения установленных национальным законодательством Республики Казахстан экологических требований для передвижных источников выбросов загрязняющих веществ реализуется практически на экологических постах города Алматы в рамках экологического мониторинга автотранспортных средств", - рассказал премьер, подчеркнув, что на сегодня прекращение деятельности экологических постов считается преждевременным.





Говоря о проблеме выдачи липовых заключений о прохождении технического осмотра, глава кабмина напомнил, что в октябре прошлого года был принят закон, усиливающий ответственность станций техосмотра за нарушение правил организации и проведения обязательного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов к ним. Закон вступает в силу с 5 апреля текущего года. Станциям, нарушающим правила прохождения технического осмотра транспортных средств, грозит штраф до 100 МРП и лишение разрешения на деятельность операторов технического осмотра до 3 лет.





Депутаты также предложили перевести весь таксопарк мегаполиса на электромобили. На это Бектенов ответил, что в городе на сегодняшний день существует дефицит электроэнергии, а также отсутствует инфраструктура для зарядки электромобилей. А перевод на электромобили дает высокую нагрузку на энергосеть, так как на зарядку электромобиля требуется 40-60 минут.





Таким образом, разработка трехлетней программы поэтапного перевода всех такси на электромобили преждевременна. Вместе с тем согласно Закону Республики Казахстан "Об особом статусе города Алматы" в 1-м полугодии 2025 года планируются разработка и утверждение правил охраны атмосферного воздуха города Алматы с последующей разработкой комплекса мероприятий, направленных на создание зон с низким уровнем выбросов, в которых планируется работа с владельцами таксопарков по качественному улучшению состава такси", - добавил Олжас Бектенов.





Ранее мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.





Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны - Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - выступил депутат.





Напомним, Алматы возглавил список самых грязных городов мира.





Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.





Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.



