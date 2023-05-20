У собирающейся добывать золото в ВКО компании нет на это разрешения

Резерват для тюленей будет создан к июлю 2024 года

Фото: Минэкологии РК

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Актау. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау обсудили проблему массовой гибели каспийских тюленей. Только в этом году официально зарегистрировано уже 185 случаев смерти этих краснокнижных животных.





Показатели гибели тюленей растут почти каждую неделю. Но эксперты не могут прийти к единому мнению. Версий пока три: естественный отбор, вирусная инфекция или же недобросовестная деятельность предпринимателей, сообщает телеканал КТК





В марте на островах выросло количество погибших тюленей, птицы. Мы считаем, что проблема в компаниях, работающих в акватории моря, загрязнениях. Раз в неделю мы проводим мониторинг. Состояние животного мира не очень хорошее. Переживаем, что может быть заражение других животных", - сказал член общественного совета Тупкараганского района Руслан Жапанов.





По словам рыбаков, они видели тушки тюленей в масляных пятнах. Известны также случаи, когда в море выбрасывали отходы с кораблей или же они утекали из-за неисправности.





Также рассматривается версия вируса: исследования показали, что некоторые животные были заражены пневмонией. Распространение болезни, заявляют эксперты, остановить может только время. На выработку иммунитета понадобится от двух до трех лет.





Специалисты убеждены в необходимости создать специальные институты по изучению и сохранению каспийских тюленей.





Нам президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым было поручено создать резерват по тюленям. Сейчас эти работы ведутся. В будущем году, в 2024 году, с 1 июля эта организация будет существовать", - сказал руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин.



