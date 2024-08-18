Ученые Казахстана, России, Китая и Узбекистана проведут исследования Аральского моря

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

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Конаев. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На базе ТОО "ADC TAZA А'Lem", доверительного управляющего полигоном твердых бытовых отходов Илийского района Алматинской области, состоялась церемония закладки фундамента комплекса завода по переработке твердых бытовых отходов, крупногабаритных материалов, железобетонных изделий и выработке электроэнергии путем сжигания мусора, сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.





Общая стоимость проекта составляет около 32,6 млрд тенге. При запуске этого проекта будет создано около 70 новых рабочих мест.





АО "Жасыл даму" реализует несколько программ. Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Финансирование предусмотрено через АО "Фонд развития промышленности" со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет. Общий объем выделяемых средств составляет порядка 185 млрд тенге на 3 года.





По данным акиматов, в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн (24%) (в 2022 году образовано около 4,3 млн тонн ТБО, из них переработано 25%), остальной объем захоронен на полигонах ТБО.





По информации, в Алматинской области в 2023 году образовано 440 тыс. тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 92 тыс. тонн, что составляет 21,1%.



