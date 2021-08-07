Угрозы повторения Балхашом судьбы Аральского моря нет - Минэкологии

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НУР-СУЛТАН. 6 АВГУСТА - Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК 6 августа в режиме видеконференцсвязи был проведен круглый стол на тему "Озеро Балхаш: состояние и перспективы" с участием представителей научного сообщества, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, акиматов Алматинской, Карагандинской и Жамбылской областей, общественных организаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе круглого стола учеными Института географии и водной безопасности, Международного научного комплекса "Астана", а также Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства были сделаны доклады о результатах научных исследований по влиянию на озеро Балхаш, изменений климата и хозяйственной деятельности с возможными сценариями развития экологической ситуации на водном объекте. В обсуждении приняли участие специалисты Международного научного комплекса "Астана", сообщает пресс-служба Минэкологии.

Участники круглого стола также обсудили вопросы внедрения ресурсосберегающих технологий орошения в Иле-Балхашском регионе и проведения государственного мониторинга за озером Балхаш.

Результаты исследований дельты Балхаша и самого озера показывают, что в развитии Иле-Балхашского региона выделяются 3 периода:

- до 1970 года - условно естественный;

- с 1971 по 1990 годы - дестабилизированный;

- с 1991 по 2019 годы - относительно стабилизированный.

Таким образом, в настоящее время в Иле-Балхашском регионе проходит относительно стабилизированный период, в связи с чем угрозы повторения Балхашом судьбы Аральского моря нет.

Вместе с тем участники круглого стола отметили необходимость принятия мер для обеспечения устойчивого водообеспечения населения и экономики в Иле-Балхашском регионе без негативных последствий для экосистемы озера Балхаш.

Для этого, учеными рекомендовано провести дополнительные научные исследования по темам:

Обоснование оптимального уровня озера Балхаш;

Основы управления процессами водо-, солеобмена в озере Балхаш;

Методические основы сотрудничества в трансграничном бассейне озера Балхаш.

В завершение круглого стола вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов отметил, что рекомендации, выработанные по итогам круглого стола, будут использованы для решения проблемных вопросов Балхаш-Алакольского бассейна.

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