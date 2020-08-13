Уникальный Чарынский каньон разрушается - экоактивисты

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Экоактивисты заявили об угрозе уникальному памятнику природы - Чарынскому каньону, передает Kazakhstan Today.

По словам экоактивистов, вред наносят вертолёты, которые, постоянно летая над ним, образуют мощное звуковое давление. От этого знаменитый песчаник буквально рассыпается на глазах, сообщает " Хабар 24 ".

Как сообщил экоактивист Тимур Елеусизов, над Чарынским каньоном летают вертолеты с туристами. Всего за час было проведено три воздушные экскурсии.

На видео видно, как сейчас в Чарынский каньон залетают вертолеты и прямо по ущельям идут. Они образуют шумовое давление, которое плохо сказывается на песчанике. Он разрушается от этого давления. Это то же самое, что перфоратором бить в стену - идет разрушение", - говорит Тимур Елеусизов.





Вода, ветер, солнце и песок образовали этот уникальный памятник из глины и камня. Его красота приковывает взгляды не только отечественных, но и зарубежных туристов. Желая заработать на отдыхающих, туроператоры предлагают им, к сожалению, и вот такие вредные услуги. Это жадность, которая наносит непоправимый след.

Мы стали штудировать соцсети, интернет-пространство в целом. Идет очень много предложений по полетам, по езде на квадроциклах, джипах. Мы нарвались на клип молодых казахстанских исполнителей, которые устали снимать ролики в помещениях. Они решили что-то сделать, как никто не делает ранее, и они сделали полет на вертолете в этом каньоне. Люди ради секундного мгновения, кайфа, готовы уничтожить природу! Вопрос: что мы оставим своим потомкам?" - сказал Тимур Елеусизов.

В Чарынском государственном национальном природном парке уверяют, что этот объект берегут, как зеницу ока. И от вертолетов никакого вреда нет.

У нас есть специальная вертолетная площадка. Только туда они приземляются. Туристы пешком спускаются к каньону и любуются его красотами. После обратно поднимаются на площадку. Летать внутри каньона запрещено. Факта разрушения каньона не выявлено", - сообщил замдиректора Чарынского государственного национального природного парка Бакыт Абдуллаев.

Однако активисты констатируют факт разрушения Чарынского каньона именно из-за полетов вертолетов. И это подтверждает их видео. О чем сожалеют общественники, так это о том, что за такие нарушения частные турфирмы никто не наказывает.

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