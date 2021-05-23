В Акмолинской области проходит экологическая акция "Таза су айдындары"

КОКШЕТАУ. 22 МАЯ - В Акмолинской области под эгидой национального проекта "Таза табигат" прошла экологическая акция "Таза су айдындары", в рамках которой очищены берега крупных рек, озер и водохранилищ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе акции убран мусор на берегах рек Есиль, Сарыбулак, водохранилищах Шагалалы, Астана, Коянды, Селеты и озера Копа. Также были очищены реки и озера от незаконно выставленных для рыболовства сетей", - сообщает пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области.

Вместе с инспекцией рыбного хозяйства в акции приняли участие сотрудники лесного хозяйства и волонтеры. В результате экологической акции собрано более 18 тонн мусора. Уничтожены различные приспособления и ловушки для рыбалки.

В рамках акции производится уборка мусора от посторонних предметов, в данном процессе задействовано охотобщество, волонтеры, полный состав егерей, рыбинспекция. Основное обращение хотелось бы сказать жителям Кокшетау, которые приносят с собою мусор. Просьба ко всем, обратить на это внимание, так как этот водоем не только наш, но и наших детей и наших правнуков. Природа - наше богатство", - рассказал егерь Кокшетауского охотничьего общества Шаймурат Шайбергенов.

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, с начала акции по области убрано более 2379 тонн мусора, посажено более 4 тысяч деревьев.

К слову, акция по очистке рек и озер будет проходить до конца мая", - добавили в УВП.

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