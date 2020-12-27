В Актау зарегистрировано превышение диоксида азота в воздухе

Актау. 26 декабря. Kazakhstan Today - Жители Актау в соцсетях пожаловались на едкий химический запах в воздухе, передает Kazakhstan Today.

Сервис контроля качества воздуха Air.kz зарегистрировал сильное превышение диоксида азота в Актау, пишет Lada.kz

В свою очередь, жители города жалуются на химический запах в воздухе. Особенно сильно посторонний запах ощущается в нижних микрорайонах города.

Горожане выдвигают разные версии, кто-то считает, что запах - это результат работы завода "КазАзот".

Согласно опросу в социальной сети Instagram, более 1000 жителей Актау ответили, что чувствуют резкий запах газа в воздухе.

Диоксид азота - стабильный газ желтовато-бурого цвета. Класс опасности - высоко опасный. Источники - выхлопные газы автомобилей, выбросы ТЭЦ, сжигание твердых отходов, сгорание газа. При длительном вдыхании этого газа происходит кислородное голодание тканей, особенно у детей. Вызывает болезни, кровообращения и злокачественные новообразования. Обладает токсичностью, негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.

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