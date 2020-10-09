В Алматы началась осенняя посадка деревьев

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - Руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская рассказала о работах по благоустройству Алматы, передает Kazakhstan Today.





В текущем году по линии управления подготовлены к завершению работы по строительству рекреационных зон в микрорайоне Карасу и в микрорайоне Жас Канат и поселке Маяк, включая зоны аэропортовского озера", - рассказала Наталья Ливинская на брифинге.





Вместе с тем, в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости" проводится благоустройство и озеленение парка "Дружбы" и благоустройство сквера в мкрикрорайоне Жетысу-3. "Благодаря проводим работам в рамках плана развития "новой Алматы" проводится благоустройство 2 парков и 20 скверов, 7 пешеходных улиц и 16 зеленых зон. Общая площадь всего благоустройства по городу - 284 гектарров", - подчеркнула она.

С сегодняшнего начались осенние посадки, которые продлятся до 20 ноября.

Планируется высадить порядка 290 тыс. саженцев, большая часть посадок будет производится в Алатауском, Наурызбайском, Жетысуском районах. Все желающие могут принять участие в посадках зеленых насаждений, с графиком посадок можете ознакомится на официальном сайте управления. В целом, в течении трех лет будет посажено порядка 1 млн зеленых насаждений", - рассказала глава УЗЭ.

Она пояснила, что к посадкам допускаются деревья которые соответствуют определённым требованиям, высотой не менее 3 метров с 5 сформовавшимися ветками, "возрастом 6-8 лет, ствол ровный, диаметром 3 сантиметра, уход - не менее 2 лет". Вид дерева должен быть определен климатом и почвой в зависимости от района.





Ливинская также рассказала, что проводится инвентаризация существующей арычной сети города, для определения тупиковых, несоединенных участков арычной сети и ливневой канализации.

На сегодня проведено обследования - 95% всей арычной системы города. Выявлено - 500 тупиковых арыков, - 350 километров бесхозных, - 13 не рабочих распределительных каналов", - уточнила она, отметив, что в 2021 году планируется начать реконструкцию - 127 километов, (из 376 км) арычной сети в западных районах города - Наурызбайском, Алатауском и Ауэзовском.

Кроме того, была проведена инвентаризация всех водных объектов в городе, выявлено - 95 километров русел рек в неудовлетворительном бесхозном состоянии, по которым, даны рекомендации по берегукреплению русел, расширению некоторых участков, исключению проблемных мест подтоплений.

В текущем году в рамках государственной программы "Дорожная карта занятости" проводятся работы по реконструкции и благоустройству русел рек, Малая Алматинка, Тиксай, Жарбулак, Есентай общей протяженностью 21,6 километров", - добавила спикер.

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