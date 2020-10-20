В Алматы, несмотря на поручение президента, снесли каскады реки Малая Алматинка

Алматы. 19 октября. Kazakhstan Today - Экологическое общество Алматы сообщило о сносе каскадов реки Малая Алматинка, передает Kazakhstan Today.

В Алматы снесли каскады реки Малая Алматинка! Обманули народ, наплевали на поручение президента РК Токаева", - написали активисты-экологи на странице общества в Фейсбуке .

По их информации, в июне неравнодушные жители города, градозащитники и экологи обращались к президенту РК с просьбой запретить запланированные чиновниками работы по "уничтожению" зеленой зоны реки Малая Алматинка, запретить снос речных каскадов из железобетонных бассейнов реки, запретить вырубку произрастающих деревьев и снос газонов.

Обращение алматинцев было услышано, президент РК поручил акимату выполнить требование горожан. В ответ на поручение президента управление урбанистики сообщило, что речные каскады и деревья сносить не будут . Но после 4-месячного затишья, 15 октября 2020 года внезапно начался незаконный снос речных каскадов", - говорится в сообщении.

Экологи напомнили, что многотонные железобетонные каскады и дно русла реки, капитально отреставрированные за 1 млрд бюджетных средств при акиме Есимове, начали грубо разрушать экскаватором, установили канализационный бак и трубу, вырыли ров, изуродовав внешний облик русла.

Тем самым на мнение жителей Алматы и поручение президента РК чиновники наглым образом наплевали и стали делать то, что собирались изначально. В связи со сложившейся ситуацией требуем срочно запретить выполнение незаконного проекта по разрушению каскадов реки, являющихся важными гасителями скорости течения воды, защищающими город от затопления и улучшающими микроклимат города, охлаждая его воздух в жару. Необходимо расформировать управление урбанистики, восстановить управление архитектуры с прежним положением, действующим до 2015 года, с запретом полномочий на планирование преобразования/переделку облика набережных рек, улиц, парков и скверов города Алматы", - считают экологи.

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