В Алматы планируют построить дендрарий

|
№ п/п
|
Наименование плательщика плат за негативное воздействие на окружающую среду
|
Наименование объекта
|
1
|
2
|
3
|
Производство тепловой и электрической энергии
|
|
|
1.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова"
|
2.
|
Акционерное общество "Евроазиатская энергетическая корпорация"
|
Электрическая станция
|
3.
|
Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
|
Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
|
4.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Главная распределительная электростанция Топар"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Главная распределительная электростанция Топар"
|
5.
|
Акционерное общество "Астана-Энергия"
|
Теплоэлектроцентраль-2
|
6.
|
Акционерное общество "СевКазЭнерго"
|
Акционерное общество "СевКазЭнерго"
|
7.
|
Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
|
Теплоэлектроцентраль-3
|
8.
|
Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова"
|
Акционерное общество "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова"
|
9.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Усть-Каменогорская ТЭЦ"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Усть-Каменогорская ТЭЦ "
|
10.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорская ТЭЦ"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Степногорская ТЭЦ"
|
11.
|
Акционерное общество "Павлодарэнерго"
|
Теплоэлектроцентраль-3
|
12.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bassel Group LLS"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Bassel Group LLS"
|
13.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Energy" (КазахмысЭнерджи)
|
Жезказганская теплоэлектроцентраль
|
14.
|
Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
|
Теплоэлектроцентраль-2
|
15.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганда Энергоцентр"
|
Теплоэлектроцентраль-3
|
16.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazakhmys Energy" (КазахмысЭнерджи)
|
Балхашская теплоэлектроцентраль
|
17.
|
Акционерное общество "Астана-Энергия"
|
Теплоэлектроцентраль-1
|
18.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнерго"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Экибастузтеплоэнерго"
|
19.
|
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль"
|
Акционерное общество "Атырауская теплоэлектроцентраль"
|
Производство чугуна, стали и ферросплавов
|
|
|
20.
|
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау"
|
Стальной департамент акционерного общества "АрселорМиттал Темиртау"
|
21.
|
Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
|
Аксуский завод ферросплавов
|
22.
|
Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
|
Актюбинский завод ферросплавов
|
23.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KSP Steel"
|
Добыча сырой нефти и природного газа
|
|
|
24.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тенгизшевройл"
|
25.
|
"Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
|
Морской комплекс
|
26.
|
"Норт Каспиан Оперейтинг Компании Н.В."
|
Наземный комплекс
|
27.
|
Акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз"
|
Жанажолский нефтегазоперерабатывающий комплекс
|
28.
|
Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.
|
Месторождение Карачаганак
|
29.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахойл Актобе"
|
30.
|
Акционерное общество "СНПС-Актобемунайгаз"
|
Нефтегазодобывающее управление "Октябрьскнефть"
|
31.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаикмунай"
|
Чинаревское месторождение
|
Производство алюминия
|
|
|
32.
|
Акционерное общество "Алюминий Казахстана"
|
Павлодарский алюминиевый завод и теплоэлектроцентраль
|
33.
|
Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"
|
Акционерное общество "Казахстанский электролизный завод"
|
Производство меди
|
|
|
34.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhmysSmelting"
|
Жезказганский медеплавильный завод
|
35.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazakhmysSmelting"
|
Балхашский медеплавильный завод
|
Производство продуктов нефтепереработки
|
|
|
36.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
|
37.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"
|
38.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПетроКазахстан Ойл Продактс"
|
Производство свинца, цинка и олова
|
|
|
39.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казцинк"
|
Усть-Каменогорский металлургический комплекс
|
Добыча железной руды
|
|
|
40.
|
Акционерное общество "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение"
|
Рудненская площадка
|
41.
|
Акционерное общество "Транснациональная компания "Казхром"
|
Донской горно-обогатительный комбинат
|
Производство продуктов химической промышленности
|
42.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Казфосфат"
|
Новоджамбульский фосфорный завод
|
Производство цемента, извести и штукатурки
|
|
|
43.
|
Акционерное общество "Карцемент"
|
Акционерное общество "Карцемент"
|
44.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминская цементная компания"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бухтарминская цементная компания"
|
45.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гежуба Шиели Цемент"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Гежуба Шиели Цемент"
|
46.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт Цемент"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стандарт Цемент"
|
47.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alacem" (Алацем)
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "Alacem" (Алацем)
|
48.
|
Акционерное общество "Шымкентцемент"
|
Акционерное общество "Шымкентцемент"
|
49.
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК "Цементный завод Семей"
|
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПК "Цементный завод Семей"
|
Производство карбида кальция
|
|
|
50.
|
Акционерное общество "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
|
Химико-металлургический заводСкачать