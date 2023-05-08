07.05.2023, 19:04 7016
В Астане запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Фото: акимат Астаны
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 7 мая, в целях улучшения экологического состояния водных объектов столицы запустили пилотный проект "Биологическая ремедиация (реабилитация) рек Есиль и Акбулак в городе Астане", сообщает пресс-служба городского акимата.
По инициативе столичного управления охраны окружающей среды и природопользования в воду было сброшено порядка двух тысяч литров суспензии хлореллы.
Активное участие в мероприятии принимали представители Министерства науки и высшего образования РК, акимата Астаны, департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студенты и волонтеры.
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06.05.2023, 15:01 17286
В Туркестанской области школа сливала нечистоты в арык, откуда люди берут воду для питья
Септик заполнился до предела, и персонал школы решил откачать грязную воду из септика в ближайший арычный канал
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Туркестан. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Акбай Туркестанской области возмущены тем, что местная школа сливает канализационные нечистоты в арычный канал.
По словам сельчан, в местный арык с прошлой недели неоднократно сливали канализационные стоки. Грязную воду с запахом фекалий перекачивали сюда электронасосом из школьного септика. Люди говорят, что четыре раза становились свидетелями такого возмутительного действия со стороны администрации учебного заведения, говорится в репортаже телеканала "Информбюро 31".
Местные жители рассказали, что арычная вода служит не только для полива их огородов, орошения полей и теплиц. Канал берет свое начало в горном роднике. Поэтому местные используют иногда воду для стирки, мойки посуды и даже пьют ее. Так происходит во время перебоев с питьевой водой.
Мы попросили принять меры у руководства школы, к районному акиму ходили, в сельский округ, отдел образования. Все говорят, что не в их компетенции эта проблема, и никто не предпринимает мер. Теперь мы не знаем, к кому еще обращаться", - пожаловался житель села Акбай.
В администрации школы отказались комментировать инцидент, а районные чиновники от образования подтвердили сброс канализационной воды.
По их словам, произошло это из-за того, что в школе кто-то из учеников оставил кран открытым. Септик заполнился до предела, и персонал решил откачать грязную воду из септика в ближайший арычный канал.
Сообщается, что виновные уже понесли наказание.
Тлеуов был заместителем директора по хозяйственной части. Он уволен с этой должности за допущенные нарушения. Сторож, и еще есть у нас должность завхоза. Они получили дисциплинарное взыскание - выговор", - проинформировал юрист отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района Рауан Молдабеков.
Также выговор был вынесен директору школы. Всем наказанным сотрудникам может грозить и штраф. Решение по этому поводу должны принять работники районной санитарно-эпидемиологической службы.
06.05.2023, 12:16 18526
В Казахстане на переработку поступает лишь десятая часть отходов
Фото: pixabay.com
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года объем поступивших коммунальных отходов составил 4 млн тонн, из них было отсортировано 1,2 млн тонн. То есть около трети.
Из 4 млн тонн отходов на переработку ушло лишь 392 тысячи тонн. То есть треть от отсортированных и только десятая часть от собранных отходов. При этом на утилизацию поступает лишь 5% отходов, сообщает Telegram-канал Data Hub со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
Согласно анализу чаще всего переработке подвергаются:
• пластик - 132 тысячи тонн;
• макулатура - 128,8 тысячи тонн;
• стеклобой - 37,3 тысячи тонн;
• металлолом - 12,5 тысячи тонн.
Основная часть поступивших ТБО была захоронена - 2,6 млн тонн, или 65% от общего объема. То есть свалки в Казахстане пополняются примерно на 7 тысяч тонн в день. Всего на конец 2022 года захороненными числились 46,2 млн тонн отходов. С 2013 года показатель вырос на 10 млн тонн", - информируют обозреватели.
При этом отмечается, что в Казахстане сбор ТБО снизился почти на 200 тысяч тонн. Так, по итогам 2022 года было собрано всего 3,8 млн тонн коммунальных отходов. По сравнению с предыдущим годом это меньше на 4,6%.
Несмотря на спад, нынешний показатель находится на одном из самых высоких уровней за 10 лет. При этом как раз в 2021 году он был на максимуме - 4 млн тонн. Меньше всего ТБО было собрано в 2016 году (2,8 млн тонн).
Среди регионов по сбору коммунальных отходов лидируют Алматы (481,7 тысячи тонн) и Карагандинская область (466 тысяч тонн). Наихудший результат - у Жетысуской области (38,7 тысячи тонн).
Если разделить объем собранных ТБО на среднегодовую численность населения (19,6 млн человек), то можно рассчитать, какая его часть приходится на одного казахстанца, - 0,2 тонны. Из этого следует, что ежедневно каждый из нас производит 0,5 кг отходов. Данный показатель с годами практически не меняется", - поделились аналитики.
06.05.2023, 10:36 19596
В зоопарке рассказали о состоянии изъятых у алматинца львят
Зоозащитники обеспокоены участившимися случаями содержания экзотических животных дома
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Детеныши начали осваиваться в зоопарке, у них хороший аппетит, но общаться людьми они не хотят из-за пережитого стресса, рассказали работники Алматинского зоопарка.
Первая ночь в зоопарке спасенным львятам пошла на пользу. Утром детеныши плотно поели. На завтрак у них были куриные яйца, говядина и молоко. Несмотря на хороший аппетит, глаза у бывших узников все еще грустные. Большую часть времени подопечные лежат в углу, не отходя друг от друга. Сейчас львята в карантинной зоне. Им выделили отдельную клетку по соседству с беркутом. К новым условиям маленькие хищники пока не привыкли. Когда люди подходят к ним ближе, начинают ворчать. Это естественная реакция после стресса, говорят специалисты", - говорится в репортаже телеканала КТК.
Ветврач Азамат Дуйсенов рассказал, что с одного львенка удалось снять цепь, но избавить себя от ремня на шее животное не позволяет. Других следов жестокого обращения при первичном осмотре не обнаружили. Однако заметили, что питомцев недокармливали.
Они были очень возбужденные, испуганные, так как полная смена обстановки, люди незнакомые. Пока мы с ними никаких процедур не проводили. В течение недели они успокоятся, потом уже будем делать обездвиживание, брать анализы крови, смывы, все прочее. По внешнему виду не скажешь, чтобы им что-то кололи", - рассказал ветеринар.
Обоим львам, по словам ветврачей, не больше пяти месяцев. Возможно, это брат и сестра.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 339, часть 1, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными", - прокомментировали в ДП Алматинской области.
Зоозащитники обеспокоены участившимися случаями содержания экзотических животных дома. Эксперты считают, чтобы решить эту проблему, необходимо усилить контроль на таможне и ужесточить наказание за жестокое обращение.
Это же не первый случай, когда у нас у людей во дворах содержатся львы, крокодилы, а теперь вот эти бедные несчастные львята, с которыми непонятно что будет в будущем. Их отлучили от матери. Их вырвали, возможно, из дикой природы, либо это какие-то передвижные цирки и зоопарки, которые торгуют этими животными в "черной" контрабанде", - сказала президент казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE - Забота" Юлия Коваленко.
Из-за таких случаев Алматинский зоопарк переполнен львами. Теперь их там восемь. Большинство - конфискованные. Новые питомцы проведут в зверинце месяц. Где они будут жить дальше, решат к завершению карантина, информирует телеканал.
Напомним, в Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят.
03.05.2023, 10:32 39136
Синоптики прогнозируют засуху в Кызылординской области в мае
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям
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Кызылорда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целом в мае в основных зерносеющих регионах увлажнение в основном ожидается около нормы, однако в ряде районов Кызылординской области прогнозируется жара и засуха, сообщает РГП "Казгидромет".
В Кызылординской области ожидается наступление засухи в Аральском и в Казалинском районах, здесь прогнозируются дефицит осадков и высокие температуры", - сообщает Казгидромет.
На остальной территории страны увлажнение в мае предполагается близким к многолетним значениям.
Оптимально влажные условия увлажнения предполагаются в Костанайской области в Карасуском районе, в Акмолинской области в Аккольском, Атбасарском и в Астраханском районах, в Восточно-Казахстанской области в Куршимском, Глубоковском, Зыряновском, Уланском, Катон-Карагайском районах и в Усть-Каменогорске, в Алматинской области в Талгарском районе.
03.05.2023, 08:54 40361
Выбросы с предприятия в атмосферу зафиксировали экологи в Мангистауской области
Фото: Instagram/mangystau_ecology_department
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Актау. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 1 мая около 17.00 в связи с падением частоты со стороны ТОО "МАЭК-Казатомпром" произошла аварийная остановка завода "КазАзот", что привело к выбросу слабоазотной кислоты. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.
По данным ведомства, на электростанции ТОО "МАЭК" произошло аварийное отключение, что привело к резкому снижению частоты в электролиниях.
По причине аварийной остановки произошло нарушение технологического режима производства АО "КазАзот". Департаментом экологии по Мангистауской области будет назначена внеплановая проверка по представлению областной специализированной природоохранной прокуратуры по указанному факту", - говорится в сообщении.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно.
30.04.2023, 13:20 57651
В Актюбинской области приступили к авиаучету сайгаков
Фото: Depositphotos
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Актобе. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актюбинской области, как и в других регионах Казахстана, начали авиаучет сайгаков для определения численности вида, сообщает областной акимат.
Авиаучет сайгаков проводят сотрудники регионального филиала РГКП «ПО «Охотзоопром» совместно с другими специалистами.
В нашей области проводится авиаучет сайгаков бетпакдалинской и устюртской популяций", - отметил руководитель регионального филиала «Охотзоопром» Болатбек Лайыков.
По данным авиаучета прошлого года, численность сайгаков устюртской популяции составила 28 тысяч особей, бетпакдалинской - 500 тысяч. Тогда на территории Актюбинской области насчитали 100 тысяч голов сайгаков указанных популяций.
Напомним, в Казахстане проходит природоохранная акция «Сайгак», которая продлится до 15 мая. В период акции инспекторы усиленно выявляют и пресекают деятельность браконьеров. В этом году на страже сайгаков будут стоять 200 инспекторов. В ареалах обитания парнокопытных выставлены блокпосты.
Стоит отметить, что политика Минэкологии в отношении сайгаков является весьма разноречивой.
Так, в прошлом году после жалоб фермеров на вытоптанные сайгаками посевы Минэкологии Казахстана заявило о намерении разрешить охоту на животных, чтобы сократить поголовье.
Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор бывшему тогда министром экологии Сериккали Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
Затем Минэкологии решило провести эксперимент по одомашниванию сайгаков. Для этих целей из дикой природы планируется изъять 1815 особей сайги.
В настоящее время в Казахстане действует запрет на любое пользование сайгаками, их дериватами и продуктами из них, кроме как на использование в научных целях. Этот мораторий, который включает и запрет на охоту, сейчас продлен до 1 января 2024 года.
Тем не менее случаи масштабного жестокого, браконьерского истребления животных, в частности ради рогов, происходят регулярно.
Так, в Мангистауской области задержали браконьеров, истреблявших сайгаков. Преступники нанесли государству ущерб в размере около миллиарда тенге.
Также более 460 рогов сайги изъяли у жителя ЗКО.
Жителя Кызылорды задержали по подозрению в незаконном отстреле сайги. У подозреваемого изъято охотничье ружье, 6 туш животных и 130 рогов.
28.04.2023, 08:08 80081
Около 300 литров дизтоплива вылилось в Каспийское море
Фото: кадр из видео
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Актау. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Порядка 300 литров дизельного топлива вылилось в Каспийское море с теплохода.
Как сообщает "Хабар 24", сейчас идет проверка товарищества, которому принадлежит водный транспорт.
Масляная пленка обнаружена в районе села Аташ Тупкараганского района. Мы не можем сказать, что это нефтяные отходы. Расследование идет в рамках Предпринимательского кодекса. Рассматривается административное наказание", - заявил заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области Ержан Жумашев.
Напомним, масляные пятна на поверхности воды первыми заметили жители села Аташ Мангистауской области. С жалобой они обратились в департамент экологии. Специалисты выехали на место, проверили береговую линию в районе сел Аташ и Баутино, взяли пробы воды для проведения лабораторных анализов.
27.04.2023, 20:27 84451
Почти на 45 млн тенге оштрафовали "Казцинк" за загрязнение окружающей среды ВКО
Фото: Pexels.com
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Усть-Каменогорск. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд района Алтай ВКО рассмотрел материалы по протесту специализированного природоохранного прокурора области на постановление главного государственного экологического инспектора, которым ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 328 Кодекса РК об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба суда района Алтай.
Постановлением инспектора ТОО "Казцинк" признано виновным по части 1 статьи 328 КоАП с наложением взыскания в виде административного штрафа в размере 256 615 тенге.
Специализированный природоохранный прокурор ВКО обратился в суд с протестом об изменении постановления ввиду неправильного исчисления суммы штрафа.
На основании акта проверки в отношении ГОК "Алтай" ТОО "Казцинк" проведен профилактический контроль и надзор ТОО за период с 28.11.2020 года по 22.07.2022 года.
Вина ТОО в совершении правонарушения доказана материалами дела и не оспаривается правонарушителем.
На судебном заседании прокурор, поддержав доводы протеста, просил увеличить сумму штрафа с 256 615 тенге до 11 824 241 тенге. В судебном заседании представители уполномоченного органа просили постановление инспектора оставить без изменения.
Постановлением суда района Алтай от 20 апреля 2023 года протест специализированного природоохранного прокурора Восточно-Казахстанской области удовлетворен.
Постановление инспектора о привлечении к административной ответственности горно-обогатительного комплекса "Алтай" ТОО "Казцинк" по части 1 статьи 328 КоАП изменено, назначенный штраф к горно-обогатительному комплексу "Алтай" ТОО "Казцинк" в сумме 256 615 тенге увеличен до 44 824 241 тенге.
Постановление не вступило в законную силу.
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