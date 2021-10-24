В Атырау рыбаки могут разориться из-за обмеления Каспия

АТЫРАУ. 23 ОКТЯБРЯ - Атырауские рыбаки могут разориться из-за обмеления Каспия. Уровень воды резко уменьшился, а морской берег отошел на 20 километров, поэтому план по отлову рыбаки не могут выполнить, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам фермеров, они должны были выловить по государственной квоте 30 000 тонн рыбы из Каспийского моря, рек Урал и Кигач.
Водоемы на западе страны мелеют на глазах. Уровень воды в реке Урал достиг своего минимума ещё в 2019 году, а на Каспии вода отступила на 20 километров от берега. Из-за сложившейся ситуации этот год стал для местных рыбаков самым неплодотворным и убыточным, сообщает телеканал "Алматы".
Если уровень воды не восстановится, то от рыбной отрасли в регионе ничего не останется. Просим правительство обратить на это внимание. Приходится прилагать много усилий, чтоб поймать рыбу, а улов все равно очень маленький. В прошлом году было намного лучше", - говорит рыбак Габбас Муратов.
На побережье реки Урал расположено 11 рыбных хозяйств, но рыбы на всех не хватило. Из-за проблем с уловом некоторые кооперативы начали закрываться.
В этом году состояние рыб намного хуже, чем в прошлом. Причина этого кроется в очень низком уровне воды. В этом году уровень Урала опустился почти на 2 метра. Десять дней назад после сильного ветра уровень воды как на Урале, так и в море сильно снизился. Из-за обмеления в море не могут выйти ни большие корабли, ни маленькие лодки", - говорит главный специалист рыбоохранной инспекции Амангельди Ахтанов.
На основании предоставленной квоты атырауским фермерам необходимо было набрать 30 000 тонн рыбы в реках Урал и Кигач. Однако пока у них собралось только 8 000 тонн. Предприниматели говорят, что если уровень воды не повысится, то они могут потерять работу.
Напомним, что глава государства подписал закон о защите Каспия.