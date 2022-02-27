В этом году в реке Урал ожидается маловодье

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УРАЛЬСК. 26 ФЕВРАЛЯ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов отметил, что в этом году в реке Урале ожидается маловодье. Он напомнил, что маловодье в бассейне реки Урал началось с 2018 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году продолжится цикл маловодья. 70% воды в реке набирается именно во время весенних паводков, и они имеют ключевое значение в состоянии Урала, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

До 80% паводковых вод задерживаются на водохранилищах на территории России и Казахстана. Для улучшения ситуации в бассейне реки именно в маловодные годы в октябре 2020 года прописали единую дорожную карту активации сотрудничества по проведению исследований в бассейне реки Урал, по которой проводятся совместные исследования. По результатам исследований будут выработаны рекомендации по обеспечению паводкового стока близких к максимальным расходам путём совмещения пиков половодья по притокам и режим работ водохранилищ", - рассказал Серик Кожаниязов на совещании в областном акимате.

Стоит отметить, что в 2021 году также утвердили программу казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. Предусмотрены реконструкция и строительство очистных сооружений, реконструкция водопропускных сооружений для улучшения водообмена, очистка и восстановление водных объектов бассейна рек, проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению и сохранению биоразнообразия бассейнов рек.

В 2022 году из республиканского бюджета выделено 7,5 миллиарда тенге, в том числе на реконструкцию Кирово-Чижинского канала, перекачку волжской воды из России, разработку ПСД строительства водохранилища в посёлке Жалпактал и начало реконструкции Кировского водохранилища.