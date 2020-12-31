В городах Казахстана будут замерять уровень озона

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы с 1 января 2021 года будут замерять уровень озона, передает Kazakhstan Today.

На основании рекомендаций Программы совместных экономических исследований, проведенной Финским метеорологическим институтом в 2013 году, РГП "Казгидромет" провел работу по расширению наблюдательной сети мониторинга содержания озона в атмосферном воздухе городов и населенных пунктов Республики Казахстан. Таким образом, с 1 января 2021 года в городе Алматы будет впервые измеряться уровень озона", - сообщает пресс-служба "Казгидромета".

Измерения будут производиться на четырех автоматических постах наблюдения, расположенных по адресам: улица Ахметова, 50, Аэрологическая станция (район аэропорта); улица Р. Зорге,14, РУВД Турксибского района; улица Жанкожа батыра, 202, микрорайон Шанырак, школа №26; проспект Аль-Фараби, угол улицы Навои, микрорайон Орбита (территория Дендропарка АО "Зеленстрой").

Кроме того, наблюдения за концентрацией озона в воздухе также с 1 января 2021 года будут проводиться в городах Нур-Султан, Шымкент, Усть-Каменогорск, Атырау, Тараз, Уральск, Караганда, Костанай, Кызылорда, Актау, Петропавловск, Туркестан, Павлодар, Аксай, Кулсары, Жанаозен, а также в поселке Бейнеу и на Станции фонового мониторинга "Боровое".

Также проводятся работы по включению показаний по озону в мобильное приложение "AirKz" и на интерактивную карту РГП "Казгидромет".

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