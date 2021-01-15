В Иле-Алатауском нацпарке презентован первый визит-центр

Алматы. 14 января. Kazakhstan Today - В государственном национальном природном парке Иле-Алатау в Алматы начал работу первый визит-центр, передает Kazakhstan Today.

Визит-центр расположен в ущелье Аюсай и призван стать просветительским и образовательным комплексом, где будет вся необходимая информация о национальном парке, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В 2019 году Иле-Алатау посетили более 300 тыс. человек. Безусловно, из-за пандемии туристов было меньше. Нужно наладить поток туристов, создать инфраструктуру. Визит-центр позволит развивать экотуризм, здесь будет вся информация о природных достопримечательностях, также будут даны рекомендации по бережному отношению к природе. Появляется возможность проводить уроки для детей по флоре и фауне", - отметил сегодня на презентации центра генеральный директор Государственного национального природного парка "Иле-Алатау" Дамир Малгельдиев.

По информации пресс-службы, модули визит-центра собраны из экологичных материалов - деревянных конструкций отечественного производства. Их основание сконструировано без применения бетона на геошурупах с металлической обвязкой. Проект подготовил известный сингапурский архитектор. Визит-центр гармонично вписался в ландшафт ущелья Аюсай. Здесь также есть WI-FI.

Визит-центр "Аюсай" состоит из 3 модулей. Каждый модуль достигает 200 квадратных метров. Здание целиком построено из дерева и стекла. Применив американскую технологию, проект сделан в виде легкой конструкции. В рамках проекта по развитию экотуризма в Иле-Алатау планируется строительство еще 6 визит-центров в 4 ущельях. В нынешнем году 3 из них планируется построить недалеко от Большого Алматинского озера, в Бутаковке и в Тургеньском ущелье", - рассказал глава компании Turanga Group Александр Гужавин.

Также в пресс-службе проинформировали, что перед созданием инфраструктуры в ущелье Аюсай сотрудники нацпарка совместно с Казахским национальным университетом и Институтом зоологии провели экологический мониторинг и учет рекреационной нагрузки на окружающую среду. С начала января визит-центр, действующий в техническом режиме, уже принял около 300 человек.

Здесь также работает Школа пребывания в дикой природе "Тамыр" для разъяснения основ безопасного отдыха без нанесения вреда окружающей среде. Волонтеры и профессиональные альпинисты школы проводят бесплатные лекции. Есть и специальный зал для проведения экологических занятий.

Всего в рамках проекта по развитию экотуризма Turanga Group в течение четырех лет будет отремонтировано 155 километров пешеходных троп, открыто 17 новых пешеходных и велосипедных дорожек. Также планируется построить 10 глэмпингов, 2 кемпинга, 1 этноаул и 1 караванинг.

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