Талдыкорган. 8 октября. Kazakhstan Today - В Иле-Балхашском резервате бухарских оленей выпустили в дикую природу, передает Kazakhstan Today.

В конце сентября представители Государственного природного резервата "Иле-Балхаш", Института зоологии РК и Всемирного фонда дикой природы (WWF) открыли вольер, из которого олени смогут выйти в дикую природу. Рядом с выходом из вольера специалисты установили фотоловушки для фиксации, сообщается на сайте WWF.

Мягкий выпуск бухарских оленей - это постепенная адаптация животных в резервате. Открыв вольер, мы установили кормушки у выхода, чтобы олени могли возвращаться к подкорму и далее продвигались свободно на своей территории", - рассказал природоохранный инспектор Леонид Сидоренко.

В Фонде отметили, что это уже второй выпуск бухарских оленей в дикую природу: первые пять животных были выпущены на волю год назад. За это время фотоловушки запечатлели прибавление потомства: как минимум один олененок попал в кадр. Сейчас к рогатым сородичам присоединятся еще 14 оленей и один олененок.

В начале прошлого столетия бухарский олень исчез из фауны Южного Прибалхашья, а к середине века - и по Казахстану в целом. Сегодня животное занесено в Международную Красную книгу и Красную книгу Республики Казахстан.

Выпущенные нами четырнадцать бухарских оленей и один олененок будут постепенно привыкать к своей естественной среде обитания. Хочу выразить слова благодарности WWF России за оказанную поддержку в осуществлении этого проекта", - сказал заместитель директора природного резервата "Иле-Балхаш" Улан Мамырбаев.

Также отмечается, что возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района - важный этап программы по реинтродукции туранского тигра, которую WWF России реализует совместно с правительством Казахстана.

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