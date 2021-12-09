В Караганде загрязняется стратегический запас воды для города

Фото: Кадр с видео
После того, как озеро замерзло, местный житель Владимир Бондаренко заметил на льду черную полосу длиною в километр. По его словам, снег темнеет уже через несколько часов после выпадения. То же самое было и прошлой зимой, сообщает "31 канал".
Это резерв, запас питьевой воды города Караганды, стратегически важный объект, и его практически загрязняют", - сказал он.
Общественники уже обращались в департамент экологии, но там повода для тревоги не усмотрели.
В этот период используется печное отопление, есть несколько предприятий, которые работают на данных участках, а также неблагоприятные метеоусловия. Хотелось отметить, что в этом районе очень интенсивное движение транспорта", - говорит замглавы департамента экологии по Карагандинской области Дархан Исжанов.
Однако в Караганде зимой на дачах людей почти нет, транспорта тоже.
На берегу водоема типичный черный снег, всем знакомый по Темиртау. Это говорит о том, что, безусловно, так не должно быть", - отметил директор по развитию Карагандинского областного экомузея Дмитрий Калмыков.
В департаменте экологии заверили, что если от жителей поступят письменные жалобы, они инициируют проверку. Эколог-общественник Дмитрий Калмыков считает, что есть способ действеннее - обратиться в офис "Адалдык аланы" при Минэкологии. Как правило, тогда проверки начинают гораздо быстрее.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане в воздухе наблюдается повышение уровня загрязняющих веществ.