13.08.2024, 09:40 8626
В Карагандинской области крупное предприятие оштрафовали на 313 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Караганда. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Каркаралинского района провела проверку соблюдения экологического законодательства после жалоб жителей. Выяснилось, что ТОО "Алтай Полиметаллы" сбрасывало сточные воды на открытый рельеф. Предприятие оштрафовали на 313,9 млн тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.
Предприятие вело деятельность без государственной экологической экспертизы и разрешения на выбросы в окружающую среду, что нарушает нормы Экологического кодекса. Каркаралинский районный суд признал предприятие виновным и оштрафовал на 313,9 млн тенге по статьям 332 часть 1 и 328 часть 1 Кодекса об административных правонарушениях РК", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, судебным исполнителем была приостановлена работа комплекса биологической очистки сточных вод предприятия до устранения нарушений.
Административный штраф взыскан, предприятие принимает меры по устранению нарушений", - отметили в пресс-службе.
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06.08.2024, 18:33 63716
Около 30 млн кубометров воды направлено в озера Коргалжынского заповедника
В 2024 году водохранилища Акмолинского филиала "Казводхоза" наполнились на 100%
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Кокшетау. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Для пополнения озер Коргалжынского государственного природного заповедника филиал "Казводхоза" по Акмолинской области направил в этом году около 30 млн кубометров воды, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
В 2024 году водохранилища филиала наполнились на 100%. На сегодня с потребителями заключен 41 договор на подачу воды. Для полива посевных площадей подано 2,6 млн кубометров воды, для хозяйственно-питьевых нужд - 82,5 млн кубометров.
На сегодня произведены ремонтные работы на Чаглинскогом водохранилище и Кенбидайкском гидроузле, проводится ремонт затворов на Селетинском водохранилище. Планируется очистка дна Астанинского водохранилища. Также начата разработка проектно-сметной документации для реконструкции Астанинского водохранилища. Все водохозяйственные объекты филиала работают в штатном режиме, дефицита воды не наблюдается", - сообщил директор филиала "Казводхоза" по Акмолинской области Дуйсенбек Сыздыков.
Ранее сообщалось, что в 12,5 раза больше воды поступает в Северное Аральское море в сравнении с прошлым годом.
30.07.2024, 14:36 135316
Вырубка деревьев вдоль Малой Алматинки: экологи возмущены отпиской акимата
Фото: Экологическое Общество Алматы
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы возмущено ответом-отпиской управления экологии и окружающей среды по поводу обнаруженной вырубки и повреждения деревьев неизвестными в ГРПП "Медеу", передает корреспондент агентства.
Как рассказали представители Экологического общества Алматы, в ответ на их обращение относительно вырубки и повреждения молодых деревьев вдоль реки Малая Алматинка в управлении экологии и окружающей среды было заявлено, что "якобы указанная природоохранная территория вдоль реки Малой Алматинки выше ресторана "Белладжио" находится в ведомстве республиканского Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР, а не в подконтрольном городскому акимату ООПТ ГРПП "Медеу".
Но данная информация недостоверна, вышеуказанный земельный участок официально относится к коммунальному ГРПП "Медеу" с момента его учреждения. Именно сотрудники ГРПП "Медеу" обязаны следить за недопущением природоохранных нарушений на данной территории", - заверяют общественники.
Также в ответе акимата указано, что инспекторы ГРПП "Медеу" обнаружили вырубку и повреждения деревьев еще 24 июля, управлением направлено письмо в департамент полиции для установления виновных.
Получается, инспекторы ГРПП исходя из ответа акимата делали обход "не относящейся к ним территории?" - задаются вопросом активисты.
Эксперты пояснили, что по указанной вырубке и повреждениям ГРПП "Медеу" должно было вызвать природоохранную полицию для фиксации нарушений, написать официальное заявление.
Ответ акимата абсурден и показателен, жители Алматы в очередной раз убеждаются, что к природоохранной деятельности у города отношение формальное. Письмо же УЭиОС в департамент полиции Алматы не является основанием для открытия административного дела, фиксации нарушения и поиска нарушителей", - добавили в Экологическом обществе.
Напомним, Экологическое общество Алматы сообщило о поврежденных деревьях вдоль реки Малая Алматинка.
Неизвестные срубили и повредили около шести молодых деревьев вдоль природной зеленой зоны реки Малая Алматинка в ООПТ ГРПП "Медеу". Судя по повреждениям, при помощи топора", - сообщили в обществе.
29.07.2024, 18:33 144661
В Алматы неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки Дополнено
Фото: Экологическое Общество Алматы
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Алматы. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Экологическое общество Алматы на своей странице в Facebook сообщило о поврежденных деревьях вдоль реки Малая Алматинка.
Неизвестные срубили и повредили около шести молодых деревьев вдоль природной зеленой зоны реки Малая Алматинка в ООПТ ГРПП "Медеу". Судя по повреждениям, при помощи топора", - сообщили в обществе.
Дополнено 29.07.2024, 20.50
Вдоль русла реки Малая Алматинка южнее ресторана Bellagio при обходе территории 24 июля инспекторами ГРПП "Медеу" установлен факт вырубки и повреждения зеленых насаждений в количестве четырех штук. По данному факту был составлен акт обследования. Для принятия соответствующих мер и установления виновных лиц направлено письмо в департамент полиции. Дополнительно сообщаем, что вышеуказанный участок расположен на особо охраняемой природной территории и находится в ведомстве Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР", - прокомментировали ситуацию в управлении экологии и окружающей среды.
Это далеко не первый случай, когда в Алматы гибнут зеленые насаждения. К примеру, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива.
Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова, рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их зеленом районе планируют построить общежития.
О десятках засохших деревьев возле озера Сайран в Алматы сообщают очевидцы. По их словам, деревья погибли без полива.
25.07.2024, 19:00 185051
Завод по переработке ТБО начали строить в Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
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Конаев. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На базе ТОО "ADC TAZA А'Lem", доверительного управляющего полигоном твердых бытовых отходов Илийского района Алматинской области, состоялась церемония закладки фундамента комплекса завода по переработке твердых бытовых отходов, крупногабаритных материалов, железобетонных изделий и выработке электроэнергии путем сжигания мусора, сообщает пресс-служба акимата Алматинской области.
Общая стоимость проекта составляет около 32,6 млрд тенге. При запуске этого проекта будет создано около 70 новых рабочих мест.
АО "Жасыл даму" реализует несколько программ. Правительством утвержден механизм льготного финансирования проектов в сфере управления отходами. Финансирование предусмотрено через АО "Фонд развития промышленности" со ставкой вознаграждения 3% и сроком предоставления займа от 3 до 15 лет. Общий объем выделяемых средств составляет порядка 185 млрд тенге на 3 года.
По данным акиматов, в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн (24%) (в 2022 году образовано около 4,3 млн тонн ТБО, из них переработано 25%), остальной объем захоронен на полигонах ТБО.
По информации, в Алматинской области в 2023 году образовано 440 тыс. тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 92 тыс. тонн, что составляет 21,1%.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области водоохранную зону используют как мусорный полигон.
25.07.2024, 15:43 187516
Десятки человек пострадали от укусов каракуртов в Шымкенте
Врачи связывают увеличение количества пострадавших от "черной вдовы" с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области
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Шымкент. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте 20 человек, среди которых есть дети, обратились к медикам после укусов "черной вдовы".
В этом году в центр гипербарической оксигенации в Шымкенте с укусами каракуртов обратились 20 человек - 14 мужчин, четыре женщины и двое детей. В прошлом году за весь сезон ядовитые пауки покусали 17 человек. Сезон этого года еще продолжается, а значит, укушенных может быть еще больше, сообщает издание "Отырар".
Врачи связывают увеличение количества пострадавших от "черной вдовы" с бойкой стройкой, которая развернулась в Шымкенте и на территории Туркестанской области. Рабочие устраивают место для сна прям на земле, подстелив коробки и одеяла.
Нельзя лежать на земле, железная кровать или топчан соорудить, и там надо спать", - сказала главный врач центра гипербарической оксигенации Шымкента Мадина Ермаханбетова.
По словам медиков, за помощью важно обратиться в первый час после укуса. Пациенту ставят вакцину, которая останавливает интоксикацию. В ином случае лечение займет определенное время. Сейчас одна из жертв черной вдовы находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Каракурты выделяют один из сильнейших ядов. Сам укус черной вдовы незаметен, но уже через время появляется болевой синдром. Боль бывает настолько сильной, что может привести к смерти от болевого шока. Надрезать место укуса ножом нельзя, как и перетягивать жгутом укушенную конечность. Главное незамедлительно обратиться к врачам. Если ничего не предпринять, то в течение двух суток человек может погибнуть.
Чтобы избежать укуса, специалисты рекомендуют надевать на природу закрытую обувь, не спать на улице, особенно вблизи степей и стройки, а отдыхая ночью на природе, закрывать палатку так, чтобы паук не смог в нее пробраться.
Напомним, в Атырауской области два ребенка попали в реанимацию после укуса каракурта. Также сообщалось, что от укуса ядовитых пауков в регионе гибнут верблюды.
Ученый, эксперт в области животноводства и ветеринарии Дастанбек Баймуканов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today назвал причины нападения ядовитых каракуртов на верблюдов на западе страны.
Это нарушение экологического баланса животного мира. Во времена Союза на прикаспийской территории образовалось каракульское овцеводство. Сейчас в Прикаспийском регионе, в Атырауской и Мангистауской областях поголовье овец значительно ниже, чем было раньше. А поголовье верблюдов за это время увеличилось в разы (...) Пока овцеводство развивалось, каракурты никогда не нападали на крупных животных - овец, верблюдов и лошадей. Пауки всегда соблюдали дистанцию (...) Специфический запах овечьей шерсти, их пота, жира, причем конкретных пород - каракульской, казахской курдючной, сараджинской, гиссарской породы овцы. Их шерсть ужасно пахнет, такие насекомые, как "черная вдова" (или каракурты. - Прим. ред.), всегда убегали и не приближались к овцам", - рассказал эксперт.
24.07.2024, 17:37 200631
В ЗКО предприятие оштрафовали на более чем 2 млн тенге за выброс загрязняющих веществ в атмосферу
Фото: Depositphotos
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Уральск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области товарищество с ограниченной ответственностью "Айдана" оштрафовали на более чем 2 млн тенге за самовольный выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сообщает прокуратура региона.
По результатам предприятие подвергнуто к административному штрафу по части 1 статьи 328 КоАП (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду) на сумму 2 млн 351 тысяч 522 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также подчеркивается, что на данный момент штраф полностью погашен.
Установлено, что предприятие в период с 5 по 10 июня 2021 года самовольно осуществляло выбросы загрязняющих веществ, при этом разрешение на эмиссию предприятием было получено 11 июня 2021 года", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ.
24.07.2024, 14:43 202666
Каким регионам угрожает засуха в августе, рассказали синоптики
Атмосферная засуха ожидается на территории Мойынкумского района Жамбылской области
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно предварительному расчету на август и учитывая накопленные за последние месяцы осадки, условия атмосферного увлажнения ожидаются преимущественно близкими к норме, а в отдельных районах зерносеющего региона условия прогнозируются умеренно влажными, говорится предварительном прогнозе засухи, подготовленном РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, в августе атмосферная засуха ожидается на территории Мойынкумского района Жамбылской области.
Умеренная влажность в августе ожидается:
- в Тайыншинском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области; в Карасуском районе Костанайской области;
- в Зерендинском, Сандыктауском, Бурабайском, Атбасарском, Астраханском, Егиндыкольском и Ерейментауском районах Акмолинской области и в городе Степногроске;
- в Актогайском, Иртышском, Железинском, Кашырском, Екибастузском, Шарбактинском районах Павлодарской области и городе Павлодаре;
- в Айтекебиском, Алгинском, Каргалинском и Мугалжарском районах Актюбинской области;
- в Катон-Карагайском районе и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.
23.07.2024, 19:08 208506
В ЗКО на берегу Урала нашли свалку нефтеотходов
Фото: istockphoto.com
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Уральск. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На берегу Урала в Акжаикском сельском округе образовалась свалка нефтеотходов, сообщает "Мой город".
Рядом с рекой незаконно сливают нефтяные отходы. Может, экологи или правительство примет меры? Там лощина 200-300 квадратных метров, залитая отходами. На наш взгляд, там все свежее, новая трава в мазуте. Это экологическое преступление", - рассказала обнаружившая кучу черной вязкой жижи Ольга Герасимова.
Обнаруженная женщиной свалка находится на территории ГЛФ Акжаикского КГУ по охране лесов и животного мира в Теректинском районе. Руководитель учреждения Нурлыбек Науханов рассказал, что на берегу реки находится старое захоронение битума, которое в народе называют смолой.
Раньше у нас был асфальтный завод, еще до девяностых годов. Тогда при строительстве автодороги Барбастау - Индер смолу и битум перевозили баржами, старшее поколение хорошо это помнит. Со слов местных жителей, захоронение образовалось в девяностых годах. Затем в 2024 году участок был затоплен. В ходе мониторинга при затоплении загрязнения реки Урал не наблюдалось. Само загрязнение небольшое, находится в лощине. Оно не мешает экосистеме. За все это время никоим образом загрязнение никак не повлияло на растения или животных. Случаев, чтобы умирали деревья, тоже не было. Из-за паводка смола немного вышла из лощины, но на окружающую среду это не повлияло", - сказал Нурлыбек Науханов.
При этом он затруднился ответить, кто должен заниматься уборкой загрязнения.
В свою очередь председатель эколого-географического общества ЗКО Дархан Сариев считает, что загрязнения влияют на биоту. Однако чтобы определить это наверняка, нужно выезжать на местность и делать замеры. Чтобы определить влияет это на воду или нет, нужно следить несколько лет.
Нужно изучить этот вопрос. Если это историческая свалка, то нужно внести ее в реестр и требовать деньги на устранение", - рассказал Дархан Сариев.
Аким Теректинского района Алия Муханбетжанова на вопрос, кто будет убирать многолетние залежи свалки, ответила, что на сегодня местным исполнительным органом ведется работа по определению объекта бесхозным.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?