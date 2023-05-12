В Карагандинской области более полусотни соколов выпущены в дикую природу   

Новые методы и инструменты компания применяет в рамках деятельности по сохранению окружающей среды для будущих поколений и масштабных природовосстановительных работ

Фото: Роснефть

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Москва. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Являясь лидером "зеленой повестки" в России, "Роснефть" широко использует инновации и разрабатывает собственные экотехнологии, информирует пресс-служба нефтяной компании.





Новые методы и инструменты компания применяет в рамках деятельности по сохранению окружающей среды для будущих поколений и масштабных природовосстановительных работ.





По словам заместителя директора департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды "Роснефти" Виктории Сапожниковой, компания первой в России поставила своей стратегической целью в области устойчивого развития не просто повышение экологичности бизнеса, а достижение "суммарного положительного влияния на экосистемы". Например, "Роснефть" активно занимается восстановлением земель так называемого исторического наследия, то есть тех, чьи качества были нарушены в ходе промышленного освоения севера времен СССР.





Экологи предприятия "Роснефти" - "Самотлорнефтегаза" сформировали базу уникальных методов и технологий для проведения комплекса рекультивационных мероприятий в условиях северных широт. В их числе - технология зимней рекультивации, которая применяется в условиях заболоченной местности", - объяснила Сапожникова.





Роснефть





Подчеркивается, что данный метод позволил экологам выполнять восстановительные мероприятия по реабилитации земель "исторического наследия" в круглогодичном режиме.





При этом, отметили в пресс-службе, используется ландшафтный подход: работы проводятся с учетом характеристик участков, данных о составе почв и гидрологическом состоянии водных объектов.





Также применяется практика зимнего посева семян. Для получения устойчивого травостоя выбираются культурные растения, возделываемые в почвенно-климатических условиях Западной Сибири.





В компании подчеркнули, что ключевое внимание в этой работе уделяется сохранению биоразнообразия, которое невозможно без создания условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктивности.





Речь идет о восстановлении территорий, загрязненных еще в советский период. Так, за последние 10 лет (с 2013 по 2022 год) "Роснефть" рекультивировала свыше 2500 гектаров земель "исторического наследия". Мы осуществили экологическую реабилитацию территорий, нарушенных еще в ходе хозяйственной деятельности СССР", -заявила Сапожникова.





Кроме того, перед компанией стоит еще более амбициозная цель - цель "О", то есть полная ликвидация "исторических" загрязненных земель до 2035 года.





Еще одной из инициатив по ликвидации загрязненных земель "исторического наследия" является реализованный "Роснефтью" и национальным парком "Русская Арктика" комплексный проект "Чистая Арктика" по изучению влияния хозяйственной деятельности времен СССР на арктические экосистемы.





Роснефть





Как сообщил ведущий научный эксперт национального парка "Русская Арктика" Дмитрий Крюков, на протяжении трех лет специалисты исследовали острова архипелага Земля Франца-Иосифа с тем, чтобы оценить масштаб и характер загрязнения почв и грунтов на местах хранения горюче-смазочных материалов, которые в советское время завозились в регион для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов.





По результатам проведенных работ ученые пришли к выводу о невысокой скорости естественного самоочищения грунтов и определили экологически оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения углеводородами окружающей среды в условиях арктических пустынь.





Дмитрий Крюков добавил, что в ходе реализации комплексного проекта "Чистая Арктика" ученые обнаружили аборигенные микроорганизмы, наиболее эффективно разрушающие углеводороды при низких (2- 6 градусах) температурах.





Это открытие имеет значительный потенциал не только с научной, но и с практической точки зрения: выявленные в арктических грунтах высокоактивные культуры могут быть использованы для создания биопрепаратов для очистки загрязненных грунтов", - подчеркнули в пресс-службе компании.





Также в рамках стратегии "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход" компания активно внедряет принципы "экономики замкнутого цикла", технологий безотходного производства, повторного использования и восстановления ресурсов.



