11.05.2023, 15:10 8841
В Карагандинской области более полусотни соколов выпущены в дикую природу
Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Караганда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области 52 сокола выпущены в естественную среду обитания, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Из них 23 особи - сокола сапсана, 29 особей - сокола балобана. Все птицы активные, предварительно подготовленные к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе", - подчеркнули в ведомстве.
Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов.
Отмечается, что в Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года.
На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особи птиц", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Иле-Балхашский резерват выпустили 61 особь краснокнижного оленя.
новости по теме
12.05.2023, 08:33 216
Краснокнижных птиц выпустили в дикую природу в Казахстане
Фото: Минэкологии РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Краснокнижных птиц выпустили в дикую природу в Казахстане, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Ежегодно в рамках программы по восстановлению популяции дрофы-красотки на территории Казахстана в естественную среду обитания выпускаются птенцы дрофы-красотки, выведенные в питомниках Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов", - проинформировали в Минэкологии.
Сообщается, что в текущем году данные работы начались 26 апреля. На сегодняшний день в дикую природу Жетысуской области выпущены 720 особей дрофы-красотки. Из них в питомнике ОАЭ выведены 450 особей, в Туркестанской области 270.
Также, по данным ведомства, сотрудниками РГКП "ПО Охотзоопром", Карагандинской областной территориальной инспекций лесного хозяйства и животного мира, "Института зоологии" и "Международного фонда охраны дрофы-красотки" на территории Карагандинской области осуществлена процедура выпуска 52 особей соколов в естественную среду обитания.
Из них 23 особи - сокола сапсана, 29 особей - сокола балобана. Все птицы активные, предварительно подготовленные к выпуску, помечены кольцами и адаптированы к дикой природе. Хищные птицы выведены в питомниках Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщили в министерстве.
Отмечается, что в Казахстане программа выпуска соколов в природную среду реализуется с 2009 года.
На сегодняшний день в места обитания выпущены 782 особи птиц.
11.05.2023, 11:29 10601
Впервые за два года фотоловушка запечатлела рысь в Чарынском нацпарке
Фото: Минэкологии РК
Рассказать друзьям
Конаев. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за последние 2 года фотоловушка, установленная на участке горы Бугыты в Чарынском национальном парке, запечатлела рысь, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Эксперты рассказали, что рыси активны в основном ночью, перемещаются легко и бесшумно. Пятнистая шкура рыси помогает ей спрятаться среди деревьев, так как напоминает солнечные блики на земле.
Атакуя свою жертву, рысь способна прыгать на расстояние до 4 метров. За сутки взрослая особь способна преодолеть до 30 километров", - поделились специалисты.
Ранее установленные в Алматинском заповеднике фотоловушки засняли маралов.
10.05.2023, 14:06 18111
Бактерии и грибки, способные разлагать пластик, обнаружили швейцарские ученые
Открытие позволит снизить затраты на переработку пластика, а также нагрузку на окружающую среду
Рассказать друзьям
Берн. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бактерии, способные разлагать пластик при низких температурах, обнаружили швейцарские ученые в Альпах и Арктике. Открытие может стать потенциальным прорывом в переработке отходов.
Ранее ученым уже удавалось обнаружить похожие микроорганизмы, но они могут "работать" только при температуре выше 30°С. Это означает, что их использование в промышленных масштабах обходится дорого из-за необходимого нагрева.
Ученые из Швейцарского федерального института WSL обнаружили микробы, способные разлагать пластик при 15°C. Результаты исследований были опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.
Доктор Джоэл Рюти из WSL и его коллеги взяли образцы 19 штаммов бактерий и 15 грибков, растущих на пластике, хранившемся в земле в течение одного года в Гренландии, на Шпицбергене и в Швейцарии. Они позволили микробам расти в виде отдельных штаммов культур в лаборатории в темноте при температуре 15°C и протестировали их, чтобы увидеть, могут ли они переваривать различные типы пластика", - пишет издание.
Испытанные пластмассы включали биоразлагаемый полиэтилен (PE) и биоразлагаемый полиэфир-полиуретан (PUR), а также две коммерчески доступные биоразлагаемые смеси полибутиленадипаттерефталата (PBAT) и полимолочной кислоты (PLA). Ни один из штаммов не смог переварить ПЭ даже после 126 дней инкубации на этих пластиках. Но 19 штаммов (56%), в том числе 11 грибков и 8 бактерий, были способны переваривать полиуретан при 15°C, а 14 грибков и 3 бактерии - пластиковые смеси PBAT и PLA.
По словам ученых, открытие позволит снизить затраты и нагрузку на окружающую среду в процессе ферментативной переработки.
Также ученые открыли два вида грибов neodevriesia и lachnellula, которые могут переваривать все протестированные виды пластика, кроме полиэтилена.
В дальнейшем ученые намерены выявить ферменты, разлагающие пластик, и оптимизировать процесс разложения.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на переработку поступает лишь десятая часть отходов. Между тем каждый казахстанец производит 0,5 кг отходов в день.
08.05.2023, 10:42 46096
"Роснефть" разрабатывает собственные экотехнологии
Фото: Роснефть
Рассказать друзьям
Москва. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Являясь лидером "зеленой повестки" в России, "Роснефть" широко использует инновации и разрабатывает собственные экотехнологии, информирует пресс-служба нефтяной компании.
Новые методы и инструменты компания применяет в рамках деятельности по сохранению окружающей среды для будущих поколений и масштабных природовосстановительных работ.
По словам заместителя директора департамента анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды "Роснефти" Виктории Сапожниковой, компания первой в России поставила своей стратегической целью в области устойчивого развития не просто повышение экологичности бизнеса, а достижение "суммарного положительного влияния на экосистемы". Например, "Роснефть" активно занимается восстановлением земель так называемого исторического наследия, то есть тех, чьи качества были нарушены в ходе промышленного освоения севера времен СССР.
Экологи предприятия "Роснефти" - "Самотлорнефтегаза" сформировали базу уникальных методов и технологий для проведения комплекса рекультивационных мероприятий в условиях северных широт. В их числе - технология зимней рекультивации, которая применяется в условиях заболоченной местности", - объяснила Сапожникова.
Подчеркивается, что данный метод позволил экологам выполнять восстановительные мероприятия по реабилитации земель "исторического наследия" в круглогодичном режиме.
При этом, отметили в пресс-службе, используется ландшафтный подход: работы проводятся с учетом характеристик участков, данных о составе почв и гидрологическом состоянии водных объектов.
Также применяется практика зимнего посева семян. Для получения устойчивого травостоя выбираются культурные растения, возделываемые в почвенно-климатических условиях Западной Сибири.
В компании подчеркнули, что ключевое внимание в этой работе уделяется сохранению биоразнообразия, которое невозможно без создания условий для восстановления экологических функций почв и биологической продуктивности.
Речь идет о восстановлении территорий, загрязненных еще в советский период. Так, за последние 10 лет (с 2013 по 2022 год) "Роснефть" рекультивировала свыше 2500 гектаров земель "исторического наследия". Мы осуществили экологическую реабилитацию территорий, нарушенных еще в ходе хозяйственной деятельности СССР", -заявила Сапожникова.
Кроме того, перед компанией стоит еще более амбициозная цель - цель "О", то есть полная ликвидация "исторических" загрязненных земель до 2035 года.
Еще одной из инициатив по ликвидации загрязненных земель "исторического наследия" является реализованный "Роснефтью" и национальным парком "Русская Арктика" комплексный проект "Чистая Арктика" по изучению влияния хозяйственной деятельности времен СССР на арктические экосистемы.
Как сообщил ведущий научный эксперт национального парка "Русская Арктика" Дмитрий Крюков, на протяжении трех лет специалисты исследовали острова архипелага Земля Франца-Иосифа с тем, чтобы оценить масштаб и характер загрязнения почв и грунтов на местах хранения горюче-смазочных материалов, которые в советское время завозились в регион для обеспечения работы научных, метеорологических баз и военных объектов.
По результатам проведенных работ ученые пришли к выводу о невысокой скорости естественного самоочищения грунтов и определили экологически оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения углеводородами окружающей среды в условиях арктических пустынь.
Дмитрий Крюков добавил, что в ходе реализации комплексного проекта "Чистая Арктика" ученые обнаружили аборигенные микроорганизмы, наиболее эффективно разрушающие углеводороды при низких (2- 6 градусах) температурах.
Это открытие имеет значительный потенциал не только с научной, но и с практической точки зрения: выявленные в арктических грунтах высокоактивные культуры могут быть использованы для создания биопрепаратов для очистки загрязненных грунтов", - подчеркнули в пресс-службе компании.
Также в рамках стратегии "Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход" компания активно внедряет принципы "экономики замкнутого цикла", технологий безотходного производства, повторного использования и восстановления ресурсов.
Кроме того, в 2022 году "Роснефть" приступила к реализации самого масштабного в мире лесоклиматического проекта с совокупным потенциалом поглощения 10 млн тонн СО2-эквивалента. Суммарно "зеленые инвестиции" "Роснефти" за последние 5 лет превысили 270 млрд рублей.
07.05.2023, 19:04 53606
В Астане запустили проект по очистке рек Есиль и Акбулак
Фото: акимат Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 7 мая, в целях улучшения экологического состояния водных объектов столицы запустили пилотный проект "Биологическая ремедиация (реабилитация) рек Есиль и Акбулак в городе Астане", сообщает пресс-служба городского акимата.
По инициативе столичного управления охраны окружающей среды и природопользования в воду было сброшено порядка двух тысяч литров суспензии хлореллы.
Активное участие в мероприятии принимали представители Министерства науки и высшего образования РК, акимата Астаны, департамента экологии, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, РГП "Казводхоз", ТОО "Бухтарминское нерестово-вырастное хозяйство", студенты и волонтеры.
06.05.2023, 15:01 64191
В Туркестанской области школа сливала нечистоты в арык, откуда люди берут воду для питья
Септик заполнился до предела, и персонал школы решил откачать грязную воду из септика в ближайший арычный канал
Рассказать друзьям
Туркестан. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители села Акбай Туркестанской области возмущены тем, что местная школа сливает канализационные нечистоты в арычный канал.
По словам сельчан, в местный арык с прошлой недели неоднократно сливали канализационные стоки. Грязную воду с запахом фекалий перекачивали сюда электронасосом из школьного септика. Люди говорят, что четыре раза становились свидетелями такого возмутительного действия со стороны администрации учебного заведения, говорится в репортаже телеканала "Информбюро 31".
Местные жители рассказали, что арычная вода служит не только для полива их огородов, орошения полей и теплиц. Канал берет свое начало в горном роднике. Поэтому местные используют иногда воду для стирки, мойки посуды и даже пьют ее. Так происходит во время перебоев с питьевой водой.
Мы попросили принять меры у руководства школы, к районному акиму ходили, в сельский округ, отдел образования. Все говорят, что не в их компетенции эта проблема, и никто не предпринимает мер. Теперь мы не знаем, к кому еще обращаться", - пожаловался житель села Акбай.
В администрации школы отказались комментировать инцидент, а районные чиновники от образования подтвердили сброс канализационной воды.
По их словам, произошло это из-за того, что в школе кто-то из учеников оставил кран открытым. Септик заполнился до предела, и персонал решил откачать грязную воду из септика в ближайший арычный канал.
Сообщается, что виновные уже понесли наказание.
Тлеуов был заместителем директора по хозяйственной части. Он уволен с этой должности за допущенные нарушения. Сторож, и еще есть у нас должность завхоза. Они получили дисциплинарное взыскание - выговор", - проинформировал юрист отдела развития человеческого потенциала Сайрамского района Рауан Молдабеков.
Также выговор был вынесен директору школы. Всем наказанным сотрудникам может грозить и штраф. Решение по этому поводу должны принять работники районной санитарно-эпидемиологической службы.
06.05.2023, 12:16 65431
В Казахстане на переработку поступает лишь десятая часть отходов
Фото: pixabay.com
Рассказать друзьям
Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2022 года объем поступивших коммунальных отходов составил 4 млн тонн, из них было отсортировано 1,2 млн тонн. То есть около трети.
Из 4 млн тонн отходов на переработку ушло лишь 392 тысячи тонн. То есть треть от отсортированных и только десятая часть от собранных отходов. При этом на утилизацию поступает лишь 5% отходов, сообщает Telegram-канал Data Hub со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
Согласно анализу чаще всего переработке подвергаются:
• пластик - 132 тысячи тонн;
• макулатура - 128,8 тысячи тонн;
• стеклобой - 37,3 тысячи тонн;
• металлолом - 12,5 тысячи тонн.
Основная часть поступивших ТБО была захоронена - 2,6 млн тонн, или 65% от общего объема. То есть свалки в Казахстане пополняются примерно на 7 тысяч тонн в день. Всего на конец 2022 года захороненными числились 46,2 млн тонн отходов. С 2013 года показатель вырос на 10 млн тонн", - информируют обозреватели.
При этом отмечается, что в Казахстане сбор ТБО снизился почти на 200 тысяч тонн. Так, по итогам 2022 года было собрано всего 3,8 млн тонн коммунальных отходов. По сравнению с предыдущим годом это меньше на 4,6%.
Несмотря на спад, нынешний показатель находится на одном из самых высоких уровней за 10 лет. При этом как раз в 2021 году он был на максимуме - 4 млн тонн. Меньше всего ТБО было собрано в 2016 году (2,8 млн тонн).
Среди регионов по сбору коммунальных отходов лидируют Алматы (481,7 тысячи тонн) и Карагандинская область (466 тысяч тонн). Наихудший результат - у Жетысуской области (38,7 тысячи тонн).
Если разделить объем собранных ТБО на среднегодовую численность населения (19,6 млн человек), то можно рассчитать, какая его часть приходится на одного казахстанца, - 0,2 тонны. Из этого следует, что ежедневно каждый из нас производит 0,5 кг отходов. Данный показатель с годами практически не меняется", - поделились аналитики.
06.05.2023, 10:36 66501
В зоопарке рассказали о состоянии изъятых у алматинца львят
Зоозащитники обеспокоены участившимися случаями содержания экзотических животных дома
Рассказать друзьям
Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Детеныши начали осваиваться в зоопарке, у них хороший аппетит, но общаться людьми они не хотят из-за пережитого стресса, рассказали работники Алматинского зоопарка.
Первая ночь в зоопарке спасенным львятам пошла на пользу. Утром детеныши плотно поели. На завтрак у них были куриные яйца, говядина и молоко. Несмотря на хороший аппетит, глаза у бывших узников все еще грустные. Большую часть времени подопечные лежат в углу, не отходя друг от друга. Сейчас львята в карантинной зоне. Им выделили отдельную клетку по соседству с беркутом. К новым условиям маленькие хищники пока не привыкли. Когда люди подходят к ним ближе, начинают ворчать. Это естественная реакция после стресса, говорят специалисты", - говорится в репортаже телеканала КТК.
Ветврач Азамат Дуйсенов рассказал, что с одного львенка удалось снять цепь, но избавить себя от ремня на шее животное не позволяет. Других следов жестокого обращения при первичном осмотре не обнаружили. Однако заметили, что питомцев недокармливали.
Они были очень возбужденные, испуганные, так как полная смена обстановки, люди незнакомые. Пока мы с ними никаких процедур не проводили. В течение недели они успокоятся, потом уже будем делать обездвиживание, брать анализы крови, смывы, все прочее. По внешнему виду не скажешь, чтобы им что-то кололи", - рассказал ветеринар.
Обоим львам, по словам ветврачей, не больше пяти месяцев. Возможно, это брат и сестра.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 339, часть 1, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию животными", - прокомментировали в ДП Алматинской области.
Зоозащитники обеспокоены участившимися случаями содержания экзотических животных дома. Эксперты считают, чтобы решить эту проблему, необходимо усилить контроль на таможне и ужесточить наказание за жестокое обращение.
Это же не первый случай, когда у нас у людей во дворах содержатся львы, крокодилы, а теперь вот эти бедные несчастные львята, с которыми непонятно что будет в будущем. Их отлучили от матери. Их вырвали, возможно, из дикой природы, либо это какие-то передвижные цирки и зоопарки, которые торгуют этими животными в "черной" контрабанде", - сказала президент казахстанского общественного фонда защиты животных "KARE - Забота" Юлия Коваленко.
Из-за таких случаев Алматинский зоопарк переполнен львами. Теперь их там восемь. Большинство - конфискованные. Новые питомцы проведут в зверинце месяц. Где они будут жить дальше, решат к завершению карантина, информирует телеканал.
Напомним, в Алматинской области изъяли двух пятимесячных львят.
Читаемое
11.05.2023, 11:20Эксперты прокомментировали обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы 11.05.2023, 12:0760376В DamuBala прокомментировали сообщения о дополнительном взимании денег за посещение секций 11.05.2023, 12:4955106Критика ОСИ: в Казахстане до конца года планируют принять новый закон 11.05.2023, 13:4049996В Алматы задержан находящийся в международном розыске за экономические преступления участник ОПГ 11.05.2023, 09:0443626Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 06.05.2023, 17:48314456На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03307106В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14302306Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293641Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40285536В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды 06.05.2023, 17:48314456На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03307106В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14302306Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293641Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40285536В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?