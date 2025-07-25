24.07.2025, 18:16 4681
В Каспийском море обнаружили новый фитопланктон
Фото: kaspnirh.vniro.ru
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Астрахань. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые обнаружили в Каспийском море новый вид динофитовых водорослей (фитопланктон) цирациум, распространение которого может привести к сокращению биомассы зоопланктона, сообщили в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Как рассказали ученые, в последние годы в Каспийском море резко увеличилось количество обнаруживаемых инвазивных видов, что связано с расширением путей проникновения чужеродных видов в бассейн и процессами изменения климата.
В 2024 году в Среднем Каспии в пробах фитопланктона был обнаружен новый вид динофитовых водорослей - Ceratium tripos var. balticum. Вид был обнаружен в двух пробах на разрезе Кизил-Узень - Меловой в поверхностном слое и на горизонте 10 метров. Плотность составляла 3-10 клеток в пробе. Весной 2025 года новый для Каспия вид Ceratium tripos var. balticum встречался на глубинах от 27 до 520 метров. Исследования поверхностного слоя воды показало, что в западном и центральном районах Среднего Каспия, на границе с Северным Каспием, его количество в пробе достигало 200 клеток", - проинформировали в институте.
Специалисты отметили, что в ходе более чем вековых исследований фитопланктона Каспийского моря уже фиксировался случай вселения крупноклеточной диатомовой водоросли Pseudosolenia calcar-avis в 1934 году. Крупные размеры позволили вселенцу избегать выедания зоопланктоном, тогда как пресс выедания на аборигенные мелкоклеточные водоросли возрос. До сих пор для P. calcar-avis не имеется эффективного потребителя среди организмов зоопланктона.
Ceratium tripos var. balticum по размерам превосходит ранее вселившуюся P. calcar-avis, что может привести к дальнейшему сокращению доступного зоопланктону кормового фитопланктона и к сокращению биомассы зоопланктона. Поскольку интенсивное развитие динофитовых водорослей отмечается в теплое время года, то можно предположить, что количество клеток вида-вселенца в дальнейшем увеличится", - поделились ученые.
Изучение нового вселенца и оценка его возможного воздействия на планктонные сообщества экосистемы Каспийского моря продолжится в ходе последующих экспедиционных исследований, уточнили в институте.
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24.07.2025, 18:02 5306
Передачу сайгаков Узбекистану прокомментировали в Минэкологии
Фото: Depositphotos
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Проект меморандума между Казахстаном и Узбекистаном о взаимопонимании в области сохранения сайгака находится на стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
22 июля этого года на официальном ресурсе Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан опубликовано сообщение о том, что между Узбекистаном и Казахстаном готовится к подписанию меморандум о взаимопонимании в области сохранения сайгака. Проект меморандума в рабочем порядке представлен казахстанской стороне и в настоящее время находится на стадии рассмотрения", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что с учетом природоохранной значимости этого вопроса содержание меморандума "требует предметной проработки с привлечением профильных научных учреждений и уполномоченных государственных органов обеих стран". Кроме того, вопросы передачи представителей животного мира, а также заключения меморандума относятся к категории межгосударственных и "требуют принятия решения на соответствующем уровне".
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
21.07.2025, 16:00 21786
Массовую гибель птиц зафиксировали в резервате "Акжайык"
Фото: instagram/akzhaiyk_oopt
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Атырау. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Массовую гибель птиц зафиксировали на острове Шалыга на территории государственного природного резервата "Акжайык", передает корреспондент агентства.
Совместно со специалистом Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира была проведена проверка. В ходе осмотра были зафиксированы трупы птиц. В настоящее время устанавливается точная причина гибели птиц", - заявили в резервате.
Подчеркивается, что сотрудники резервата продолжают ежедневный мониторинг на территории особо охраняемой природной территории.
Напомним, в прошлом году в степи Мангистау были обнаружены тушки фламинго.
17.07.2025, 19:33 49476
На АНПЗ ликвидировали один из главных источников неприятных запахов
Нефтеловушка РЕКС была введена в эксплуатацию в 1945 году
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Атырау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауский нефтеперерабатывающий завод завершил масштабную работу по устранению нефтеловушки РЕКС - одного из главных источников неприятных запахов и негативного воздействия на окружающую среду, сообщает пресс-служба КМГ.
РЕКС расшифровывается как резервуар канализационный секционный. Нефтеловушка или нефтеотделитель - это специальное очистное сооружение, предназначенное для удаления из сточных вод нефтепродуктов, которые легче воды. Нефтеловушка РЕКС на АНПЗ была введена в эксплуатацию в 1945 году и занимала площадь в 1000 квадратных метров.
Работы по ликвидации этого объекта начались в октябре 2024 года с опорожнения отстойника. Всего было вывезено 7100 тонн отходов. Полностью сооружение демонтировали и ликвидировали к апрелю 2025 года.
На месте демонтированной нефтеловушки планируется строительство новых, современных объектов. Среди них - буферные емкости, которые будут использоваться для приема и временного хранения сточных вод в случае аварийных или внештатных ситуаций на производстве. Это позволит предотвратить неконтролируемые сбросы и защитить окружающую среду. Также будет построена малая конденсатная станция, предназначенная для обработки и сбора конденсата, образующегося в технологических процессах, обеспечивая его дальнейшую утилизацию или очистку.
17.07.2025, 15:00 52246
Минэкологии провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства в области Жетісу
Выявленное нарушение полностью устранено
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Талдыкорган. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов провело проверку после жалоб жителей на неприятный запах с территории крестьянского хозяйства, занимающегося выращиванием свиней на территории Ушбулакского сельского округа Алакольского района области Жетісу, сообщает пресс-служба ведомства.
Проведена проверки с участием природоохранной полиции (...) Собственником крестьянского хозяйства источник неприятного запаха, а именно дикие свиньи, привезенные для туристов, были вывезены. Выявленное нарушение полностью устранено", - заявили пресс-службе.
Также департаментом по управлению земельными ресурсами области Жетісу проведена внеплановая проверка, по результатам которой выявлено строительство капитальных объектов, не предусмотренных целевым назначением земельного участка.
В отношении руководителя хозяйства приняты административные меры и выдано предписание об устранении нарушений. По состоянию на июль 2025 года в ходе дополнительного визуального осмотра места деятельность по выращиванию свиней прекращена, природный ландшафт восстановлен и возвращено излюбленное место прогулок пеших туристов в устье реки Карабулак", - добавили в Минэкологии.
Ранее в Актау наказали владельца передвижного зоопарка.
11.07.2025, 17:50 92311
В Атырау выявили почти 12 тысяч эконарушений
Фото: Depositphotos
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Атырау. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау полицейские с начала акции "Таза Қазақстан" выявили почти 12 тысяч экологических нарушений, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники управления полиции города Атырау выявили 11 933 административных правонарушения. Наиболее распространенные из них связаны с нарушением правил благоустройства, уничтожением зеленых насаждений и выбросом мусора в неположенных местах", - проинформировали в полиции.
В частности, по статье 505 КоАП РК было зафиксировано 3205 случаев, в 2953 случаях ограничились предупреждением. По статье 434-2 (Загрязнение мест общего пользования) зарегистрировано 8728 нарушений, к ответственности привлечены 7688 человек.
Ранее "Казхром" оштрафовали на 854 млн тенге за выброс почти 700 тонн загрязняющих веществ.
11.07.2025, 11:17 95871
Экоактивисты просят прекратить варварскую обрезку деревьев в Алматы
Фото: facebook/Экологическое общество Алматы
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Алматы. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинские экоактивисты обратились к акиму города с просьбой запретить в городе санитарную обрезку деревьев.
Просим Вас вмешаться, остановить и запретить происходящее в настоящее время массовое уничтожение деревьев под видом так называемой санитарной обрезки, которая проводится по заказу районных акиматов и с молчаливого согласия городского управления экологии", - написали в Facebook члены Экологического общества Алматы.
Общественники напомнили о своем требовании обрезать исключительно сухостойные ветки.
Однако подрядчики с позволения районных акиматов спиливают все подряд, в том числе здоровые зеленые кроны (ветки) с листьями (99%), тогда как наличие реально сухих ветвей необходимых к спилу составляет всего 1%. Мы считаем такие варварские действия по отношению к зеленому фонду города неприемлемым и масштабным вредительством, которое приводит к массовой гибели и аварийности деревьев, а также лишает миллионы алматинцев защиты от выхлопных газов, пыли, ветра, солнца, знойной жары, прохлады и тени. Это экологическое преступление против горожан, несоответствующее президентской программе "Таза Казахстан", - подчеркивают авторы обращения.
В частности, с 10 июля обрезают абсолютно здоровые зеленые кроны деревьев по улице Момышулы, при том что в июне 2023 года кроны уже обрезали.
Таким образом, деревья на улице Момышулы, как и на других улицах города, усердно и планомерно уничтожают из года в год", - сообщают экоактивисты.
Ранее в обзоре мы рассказали, как в городе планомерно уничтожают зеленые насаждения. Речь идет о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
08.07.2025, 19:03 111466
Свалки ликвидированы только на бумаге: в Абайской области выявили 80 повторных нарушений
Выявлено более 200 новых свалок, при этом координаты 80 совпадают с разнее зафиксированными
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Семей. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированная природоохранная прокуратура Абайской области провела анализ соблюдения требований экологического законодательства в части утилизации отходов и ликвидации несанкционированных свалок, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что в 2023 году на территории области было зафиксировано 347 несанкционированных свалок, о ликвидации которых отчитались местные исполнительные органы.
Однако уже в конце 2024 года выявлено 233 новые свалки. При этом координаты 80 из них совпадают с местоположением свалок, зафиксированных в 2023 году. Это свидетельствует о формальном подходе и недостаточной эффективности принимаемых мер со стороны местных исполнительных органов по ликвидации указанных объектов", - говорится в сообщении надзорного органа.
По выявленным нарушениям внесен акт прокурорского надзора. Заместители акимов Аягозского, Бородулихинского, Жарминского и Бескарагайского районов, а также руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства города Семея привлечены к административной ответственности.
01.07.2025, 11:09 154666
Когда Казахстан перейдет на системы оборотного и повторного водоснабжения
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов сообщил о внедрении в стране системы рационального использования водных ресурсов, передает корреспондент агентства.
Подписанный 9 апреля этого года главой государства новый Водный кодекс закрепляет поэтапный переход на системы оборотного и повторного водоснабжения. Реализация данного направления будет осуществляться в течение семи лет, включая двухлетний переходный период и пятилетний этап практического внедрения", - сообщил Нуржигитов.
По его словам, в аграрном секторе сформирована нормативно-правовая база, направленная на стимулирование внедрения водосберегающих технологий. Параллельно ведется активная работа по повышению эффективности водопользования на промышленных предприятиях.
Также министр рассказал, что с начала года ведется разработка Национальной информационной системы водных ресурсов.
Платформа объединит данные из различных источников - от спутников и гидропостов до статистики и приборов учета, создавая единое цифровое пространство управления водным фондом страны", - проинформировал Нуржан Нуржигитов.
Вместе с тем ведомство планирует автоматизировать оросительные системы.
Министерство ведет системную работу по оснащению более 3,5 тысячи километров каналов современными средствами учета и управления. В этом году в Кызылординской области реализуются проекты по оснащению 58 гидропостов автоматическими системами", - отметил глава министерства.
Также ведется проектирование цифровизации более 5 тысяч километров оросительных сетей в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, а также в области Жетысу.
До 2027 года планируется внедрение автоматизированных гидрозатворов, "что позволит существенно повысить точность водораспределения". Для координации всех цифровых процессов создан информационно-аналитический центр водных ресурсов. Его задачи - сбор и анализ данных, сопровождение платформ и развитие цифровых сервисов в отрасли.
Ранее сообщалось, что на строительство и модернизацию системы водоснабжения Казахстана выделено 188 млрд тенге.
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