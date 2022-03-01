В Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением водой фермеров двух областей

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НУР-СУЛТАН. 28 ФЕВРАЛЯ - Из-за недостаточной наполняемости Шардаринского водохранилища в Казахстане могут возникнуть проблемы с обеспечением поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей, а также осложнение экологической обстановки в Приаралье, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Серика Кожаниязова, в настоящее время в Шардаринском водохранилище и Коксарайском контррегуляторе накоплено воды на 770 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. С начала межвегетационного периода низовья реки Сырдарьи недополучили более 2 млрд кубометров воды.

В связи с этим могут возникнуть проблемы по обеспечению поливной водой фермеров Туркестанской и Кызылординской областей и осложнение экологической обстановки в Приаралье.