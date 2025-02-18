17.02.2025, 11:28 8821
В Казахстане на защиту окружающей среды направят 2,5 млрд кубометров воды
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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на природоохранные попуски для поддержания состояния местных экосистем в 2025 году направят 2,5 млрд кубометров воды, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации страны.
Наше министерство планирует обеспечить наполнение 219 озер, залив более 204,2 тысячи га сенокосных угодий, а также полив 5,23 тысячи га лесов в поймах рек. Это улучшит экологическую ситуацию и водоснабжение в прибрежных районах. Реализация всех мероприятий также поможет снизить риски засух, предотвратит утрату кормовых угодий, а также поспособствует устойчивому развитию сельского хозяйства и местных экосистем", - заявил директор департамента развития водохозяйственных сооружений Кудайберген Корганбаев.
По данным ведомства, в прошлом году на защиту окружающей среды направили 1,5 млрд кубометров воды.
В частности, 889 млн кубометров воды направили на сохранение озерных систем Кызылординской области, 87,5 млн кубометров - в пойму реки Шидерты Павлодарской области, 29,7 млн кубометров - в реку Нура для улучшения экологического состояния озер Тенгиз-Коргалжынского государственного заповедника.
Еще 90 млн кубометров воды направили по реке Илек Актюбинской области. По водохозяйственным объектам Туркестанской области направили 144 млн кубометров воды, а из объектов филиала "Казводхоза" "Большой Алматинский канал имени Конаева направили 133 млн кубометров", - добавили в Министерстве водных ресурсов и ирригации.
Ранее миллиард кубометров воды направили в Северное Аральское море.
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14.02.2025, 18:57 25946
Водитель грузовика избавился от шламовых отходов в степях Атырауской области
Он не доехал до полигона
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Атырау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик компании, занимающейся нефтеразведкой в Кызылкогинском районе, вылил вязкую жидкость в степи в местности Тайсойган, сообщает "АЖ".
По словам очевидцев, вещество было сброшено на землю примерно в 30 километрах от села Миялы.
Члены комиссии, созданной специально для выяснения обстоятельств происшествия, выехали на место. Предварительно установлено, что вещество похоже на шламовые отходы. Оно должно было быть утилизировано на специальном полигоне в Жылыойском районе, но по каким-то причинам водитель грузовика не доехал до места назначения.
По данному факту департамент экологии Атырауской области направил группу специалистов для проведения анализа. Как сообщили в ведомстве, образцы жидкости изъяты и направлены на лабораторные исследования. Если будет установлено, что вещество представляет опасность для экологии, компания будет привлечена к ответственности.
Напомним, более 400 водителей привлечены к ответственности за несанкционированный слив нечистот и выгрузку мусора в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан".
10.02.2025, 13:21 53236
Алматы возглавил список самых грязных городов мира
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Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматы оказался на 1-м месте в рейтинге самых загрязненных городов мира.
По вчерашним данным сайта швейцарской компании IQAir, которая отслеживает качество воздуха во всем мире в режиме реального времени, Алматы стоял на первом месте.
Сегодня город занимает 11-ю строчку рейтинга, опередив столицу Кыргызстана Бишкек.
Первые три места занимают Лахор (Пакистан), Киншаса (Заир) и Дели (Индия).
В первую десятку вошли также еще два индийских города - Мумбаи и Калькутта, а также Ханой (Вьетнам), Дакар (Сенегал), Дакка (Бангладеш), Сараево (Босния) и Багдад (Ирак).
Алматы не первый раз оказывается в "позорном" списке. В прошлом году город занял пятое место в рейтинге самых загрязненных мегаполисов мира. Мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня.
Ранее Казахстан в рейтинге IQAir оказался среди 40 стран с самым грязным воздухом.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей мегаполиса заявили об ухудшении качества воздуха. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
Читать: https://www.kt.kz/rus/ecology/my_teryaem_almaty_-_deputat_ob_ekologicheskoy_situatsii_1377973709.html
08.02.2025, 14:12 70181
В снегах Антарктиды впервые нашли частицы микропластика
Микропластик обнаружили британские ученые возле некоторых лагерей в глубине Антарктиды
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Лондон. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) обнаружили микропластик в снегу около некоторых лагерей в глубине Антарктиды, сообщает Daily Mail.
В исследовании ученых утверждается, что это первый случай, когда крошечные кусочки пластика - некоторые размером с эритроцит - были обнаружены в таких отдаленных местах.
Первоначальный анализ показал, что микропластик поступил из местных источников.
Это может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него", - сказала доктор Клара Манно, эколог-океанист из BAS.
Последствия наличия микропластика в снегах Антарктиды остаются неясными.
Несмотря на строгие правила ввоза материалов в Антарктику, наши результаты показывают наличие микропластикового загрязнения даже в отдаленных и строго контролируемых районах. Это подчеркивает всепроникающий характер пластикового загрязнения, демонстрируя, что на Земле нет по-настоящему нетронутых мест", - заявила соавтор исследования, доктор Кирсти Джонс-Уильямс.
Ранее сообщалось, что китайские ученые создали биоразлагаемую пену, которая может впитывать частицы пластика из жидкости.
15 ноября 2022 года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку.
07.02.2025, 20:18 78316
Архаров, куланов и джейранов подсчитали в нацпарке "Алтын-Эмель"
Фото: Минэкологии РК
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Талдыкорган. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Учет диких животных прошел в Алтын-Эмельском нацпарке. Учет проводился в ясную, безветренную погоду семью группами из 20 учетчиков, которые считали животных как визуально, так и по следам, сообщает пресс-служба Минэкологии.
Всего в результате двухдневной работы было учтено порядка 5,5 тыс. голов джейранов и около 190 голов архара. Численность куланов в нацпарке составила 3,6 тыс. особей. При этом надо отметить, что это самая многочисленная популяция кулана в Казахстане. Устойчивый рост численности копытных дает возможность расселять животных в другие исторические места обитания.
В 2024 году 87 голов были переселены в резерваты "Алтын дала", "Иле-Балхаш" и в Созакское лесничество.
Напомним, что основная цель мероприятия - инвентаризация популяций архаров, куланов и джейранов, занесенных в Красную книгу страны.
07.02.2025, 12:42 81206
Дирекция нацпарка "Бурабай" обратилась к любителям кататься по льду озер на квадроциклах
Фото: Нацпарк Бурабай
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Дирекция государственного национального природного парка "Бурабай" обратилась к нарушителям правил посещения особо охраняемых природных территорий.
На водоемах национальных парков, в том числе на озере Бурабай, запрещено использование квадроциклов", - напомнили в нацпарке.
Там уточнили, что разрешений на ведение такого вида бизнеса на территории нацпарка не выдавалось. Вокруг озер установлены информационные объявления "Заезд на озеро запрещен".
Сейчас инспекторский состав нацпарка совместно с представителями отдела полиции Бурабайского района департамента полиции Акмолинской области проводит рейдовые мероприятия для предотвращения нарушений.
За период с 1 января по 5 февраля года зафиксировано 8 фактов съезда квадроциклов с дороги общего пользования на ледовую гладь озера Боровое. По всем случаям наложены административные штрафы с конфискацией транспортных средств", - сообщили в нацпарке.
Дирекция нацпарка призвала посетителей бережно относиться к природе и сообщать о нарушениях, в том числе о выезде транспортных средств на ледовую поверхность озер, по телефону 8 (716) 367 17 15.
01.02.2025, 10:43 118271
Более 400 водителей наказали за незаконный слив нечистот и выгрузку мусора
Фото: pixabay.com
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 400 водителей привлечены к ответственности за несанкционированный слив нечистот и выгрузку мусора в рамках республиканской акции "Таза Қазақстан"
Всего с начала апреля прошлого года в рамках акции "Таза Қазақстан" выявлено более 300 тысяч правонарушений в данной сфере, информирует Polisia.kz.
К примеру, за нарушение правил благоустройства в части складирования строительного мусора на прилегающей территории одного из столичных домов привлечена к ответственности строительная компания. В отношении правонарушителя приняты меры административного взыскания.
Также во взаимодействии с общественностью ведется работа по пресечению фактов несанкционированного слива нечистот и выгрузки мусора. С апреля прошлого года к ответственности привлечено более 400 водителей грузового и ассенизаторского транспорта.
Такие нарушения фиксируются с помощью дронов и камер видеонаблюдения, пояснили в полиции.
Напомним, в Казахстане выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году.
29.01.2025, 14:50 140676
Снежный барс и рысь с котятами попали в объектив камеры в нацпарке "Көлсай көлдері"
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Конаев. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Снежный барс и туркестанская рысь с тремя детенышами попали в объектив фотоловушки в национальном парке "Көлсай көлдері".
Фотоловушка в ГНПП "Көлсай көлдері" зафиксировала редкие моменты из дикой природы, поделились радостной новостью в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
В объектив попали животные, занесенные в Красную книгу РК: снежный барс и туркестанская рысь. На первом кадре - снежный барс свободно гуляет по заснеженным склонам Тянь-Шаня. На втором кадре - туркестанская рысь с тремя детенышами в естественной среде обитания", - уточнили специалисты.
Ранее ирбис попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке.
29.01.2025, 12:55 138251
Мы теряем Алматы - депутат об экологической ситуации крупнейшего мегаполиса Казахстана
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В своем депутатском запросе мажилисмен Сергей Пономарев заявил, что экологическая ситуация в Алматы достигла критического уровня, передает корреспондент агентства.
Сегодня мы теряем один из красивейших и душевных городов страны - Алматы. В 2024 году экологическая ситуация достигла критического уровня: Алматы вошел в пятерку самых загрязненных мегаполисов мира, заняв 5-е место среди 120 крупнейших городов, лидируя в позорном списке Индекса качества воздуха. С таким угрожающим показателем жителям города рекомендуется ограничивать пребывание на улице, а людям с повышенной чувствительностью - использовать защитные маски даже в повседневной жизни. Это недопустимо для современного мегаполиса", - выступил депутат.
Он подчеркнул, что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, загрязненный воздух влияет на развитие сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, включая инсульт, инфаркт, астму и рак легких. Особенно уязвимы дети: грязный воздух снижает иммунитет, замедляет развитие легких и увеличивает риск болезней дыхательной системы. От промедления в решении этой проблемы зависит здоровье миллионов граждан.
В развитых странах вопросы экологии выбросов автомобилей решаются с помощью современных методов контроля. Глава государства заявил о тотальной цифровизации, она как нельзя лучше подходит для решения экопроблем Алматы", - отметил мажилисмен.
Сергей Пономарев считает, что алматинские экопосты "хоть и перекрывают все въезды в город, но неэффективны".
Меньше четырех водителей в сутки оформляет каждый пост ежедневно, притом что в город въезжает до 700 тысяч машин. Вывод: либо не работают вообще, либо работают на свой карман. И речь даже не в пополняемости бюджета штрафами, а в мотивации водителя поставить катализатор, отремонтировать двигатель внутреннего сгорания, карбюратор и снизить выброс СО2 до нормы. Экопосты не решают поставленных задач, эта профанация вызывает лишь раздражение у водителей", - высказался депутат.
По его словам, воздух в Алматы уже можно не только увидеть, попробовать, но даже подержать в руках, настолько концентрированы в нем вредные вещества.
По официальным прогнозам урбанистов, Алматинская агломерация уже в ближайшие десятилетия вырастет до 7,5-8 млн человек. Если не принимать кардинальных мер, мы встанем в одной большой пробке и погибнем. Учитывая международный опыт, например Пекина, понимаем, что бескровными мерами, увы, не обойтись. Однако мы видели чистым воздух Алматы, это было во время пандемии, значит, можем и должны сделать это сейчас", - продолжил Сергей Пономарев.
Депутат требует в шестимесячный срок разработать межведомственный план по решению экологической катастрофы Алматы с выявлением основных источников загрязнения воздуха, включая мероприятия по переходу на экологически чистые виды топлива, ликвидировать экопосты Алматы и по примеру развитых стран установить модифицированные камеры видеонаблюдения с фиксацией превышения выбросов в атмосферу с автоматическим вынесением самого минимального штрафа.
Также мажилисмен потребовал ужесточить ответственность организаций, осуществляющих технический осмотр транспорта, за выдачу липовых свидетельств техосмотра, законодательно запретить скупку катализаторов на лом.
Кроме того, депутат предлагает с 2026 года государственным и квазигосударственным организациям разрешить закуп только электромобилей, а акимату Алматы увеличить долю общественного транспорта с электродвигателями; разработать трехлетнюю программу поэтапного перевода всех такси на электромобили; разрешить строительство экологичных гидроэлектростанций в природных и национальных парках Алматы и агломерации.
Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
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Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?