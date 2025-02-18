В Казахстане на защиту окружающей среды направят 2,5 млрд кубометров воды

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Атырау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик компании, занимающейся нефтеразведкой в Кызылкогинском районе, вылил вязкую жидкость в степи в местности Тайсойган, сообщает " - Грузовик компании, занимающейся нефтеразведкой в Кызылкогинском районе, вылил вязкую жидкость в степи в местности Тайсойган, сообщает " АЖ ".





По словам очевидцев, вещество было сброшено на землю примерно в 30 километрах от села Миялы.





Члены комиссии, созданной специально для выяснения обстоятельств происшествия, выехали на место. Предварительно установлено, что вещество похоже на шламовые отходы. Оно должно было быть утилизировано на специальном полигоне в Жылыойском районе, но по каким-то причинам водитель грузовика не доехал до места назначения.





По данному факту департамент экологии Атырауской области направил группу специалистов для проведения анализа. Как сообщили в ведомстве, образцы жидкости изъяты и направлены на лабораторные исследования. Если будет установлено, что вещество представляет опасность для экологии, компания будет привлечена к ответственности.



