В Казахстане началась весенняя охота: Минэкологии напомнило об ответственности

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана напомнило об ответственности за нарушение требований правил охоты, передает Kazakhstan Today.

В период с 1 марта по 15 мая в Казахстане открыта весенняя охота. Весной разрешается охотиться на селезней уток, самцов вальдшнепа, глухаря, тетерева, а также самцов и яловых самок бурого медведя при обязательном присутствии егеря соответствующего субъекта охотничьего хозяйства", - сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Отмечается, что по правилам весенней охоты, добыча селезней уток, допускается только при наличии у охотника подсадной утки или чучела. А любительская (спортивная) охота разрешена только в закрепленных охотничьих угодьях. Также для этого требуется наличие путевки на право посещения закрепленных охотничьих угодий.

За нарушение требований пользования животным миром и правил охоты, в соответствии со статьей 382 Кодекса об административных правонарушениях РК, предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа для физических лиц в размере 70 МРП либо лишение права охоты на срок до двух лет, с конфискацией предметов и орудия административного правонарушения", - напомнили в пресс-службе.

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