В Казахстане планируют создать консорциум научных и образовательных организаций по водным ресурсам

Рассказать друзьям

Астана. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании водного совета Казахстана в правительстве рассмотрены вопросы повышения эффективности работы уполномоченного органа в области использования и охраны водных ресурсов, а также бассейновых инспекций, обучения соответствующих специалистов и укрепления водной дипломатии в целом, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





В ходе заседания также рассмотрены планы по созданию консорциума ведущих научных и образовательных организаций в сфере водных ресурсов. В частности, было отмечено, что работа данного научного центра позволит объединить усилия всех профильных институтов для разработки отраслевых программ развития.





Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли. Это позволит повысить эффективность мониторинга и работы соответствующих специалистов, а также поможет более рационально использовать водные ресурсы.





В заключение Смаилов поручил уполномоченным госорганам проработать программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.