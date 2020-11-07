В Казахстане построят 39 новых водохранилищ

"За 17 лет применения существующего Кодекса изменения и дополнения в него вносились 62 раза (в среднем за год - чуть больше 3 раз). В результате наблюдается потеря последовательности правоприменения, что приводит в целом к ухудшению обстановки на всех уровнях водного хозяйства".