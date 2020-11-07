В Казахстане построят 39 новых водохранилищ

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - В девяти регионах Казахстана запланировано строительство 39 новых водохранилищ, передает Kazakhstan Today.
Запланировано строительство 39 новых водохранилищ в девяти регионах с общим объемом 3,6 млрд кубометров в год. Для реализации его необходимо 115 млрд тенге", - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев в ходе правительственного часа в сенате.
По словам министра, на стадии реализации находится 31 водохранилище, из них: по одному ведется строительство (Кенсай-Коскорган), по 28 ведется разработка ТЭО, по трем - разработка ПСД (Караузяк, Кумискеткен, Бузулук).
Строительство водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов; ввести в оборот новые орошаемые земли - 394 тыс. гектаров; создать более 129 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве; снять зависимость от объемов воды трансграничных рек: до 30% - Кыргызстан, до 25% - Узбекистан, до 15% - Российская Федерация", - информирует пресс-служба МЭГПР РК.
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