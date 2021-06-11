В Казахстане появилась первая банковская карта из переработанного пластика

АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Евразийский банк совместно с международной платежной системой Mastercard выпустил первую в Казахстане экокарту, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Экокарта, изготовленная из переработанного пластика, дает возможность каждому поддержать озеленение и сортировку мусора в стране.

Банк будет направлять 0,5% бонусов от безналичных транзакций за использование Экокарты в НКО Eurasian Environmental Fund для реализации экопроектов. Дополнительно банк начислит 0,5% бонусов клиенту за бесконтактные платежи через Eurasian Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Заказать карту можно с 10 июня 2021 года на сайте банка eubank.kz.

Зеленые" технологии становятся доступными каждому казахстанцу. Чем больше оплат экокартой, тем больше дополнительных средств мы направим на экологические программы. Вместе с партнерами по проекту и нашими клиентами мы рады внести измеримый вклад в улучшение природной среды в Казахстане", - сказал заместитель председателя правления Евразийского банка Иван Белохвостиков.

В честь запуска экологической кампании Евразийский банк в партнерстве с Eurasian Environmental fund, Mastercard и Управлением зеленой экономики Алматы 5 июня высадил аллею из 75 медовых лип.

Eurasian Environmental Fund будет аккумулировать средства от начисленных бонусов с экокарты. Учредителями фонда стали Центр зеленых финансов МФЦА (AIFC Green Finance Centre Ltd.), Фонд сохранения биоразнообразия и ТОО Green Investment Group.

Наша миссия - содействие достижению углеродной нейтральности Казахстана. Фонд намерен аккумулировать средства, как за счет грантов, так и за счет спонсоров и добровольных пожертвований. Мы намерены инвестировать в проекты по охране окружающей среды, озеленению городов, восстановлению флоры и фауны Казахстана, а также поддерживать общественные инициативы в области экологии", - сказал директор Центра зеленых финансов МФЦА Айдар Казыбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства