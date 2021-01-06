В Казахстане упростят подходы к прохождению ОВОС

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - В Казахстане упростят подходы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) для некоторых категорий предприятий. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

На сегодня процедуру оценки воздействия на окружающую среду проходят все - порядка 20 тыс. природопользователей. Согласно новому Экокодексу, обязательной процедуре ОВОС будут подлежать только предприятия первой категории - это порядка 2600 предприятий", - сказал министр.

Он отметил, что внимание уполномоченного госоргана будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах. При этом общественность будет участвовать во всех стадиях ОВОС (4 стадии - заявление о намерениях, сфера охвата ОВОС, отчет ОВОС, заключение о результатах ОВОС).

Также, по информации Мирзагалиева, объекты 2 категории будут проходить через скрининг на предмет необходимости или отсутствия необходимости проведения ОВОС.

Объекты 3-й категории будут работать на уведомительной основе, то есть акиматы будут принимать декларации с указанием количества выбросов, сбросов и объемов накапливаемых и передаваемых отходов от объектов. Это касается АЗС, складов, мебельных цехов, бетонорастворных узлов и прочих объектов, деятельность которых носит локальный, незначительный характер загрязнения окружающей среды.

В свою очередь, объекты 4 категории полностью освободят от регулирования. К ним относятся автомойки, СТО, объекты общественного питания, объекты микробизнеса с котельными установками малой мощности для собственных нужд.

При этом отсутствие необходимости прохождения ОВОС для ряда предприятий не освобождает их от государственного экологического контроля, то есть все предприятия должны соблюдать экологические требования", - заключил Мирзагалиев.

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