В Казахстане усилят контроль над редкими и исчезающими растениями

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане будут урегулированы проблемы редких и находящихся под угрозой исчезновения растений. Об этом в ходе заседания правительства рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

В условиях сохранения растительного мира регулируются только Лесным кодексом и исключительно на территории государственного лесного фонда или 11% территории страны от общей площади в 272,5 млн гектаров. Тогда как по другим категориям земель, такие как земли сельхозназначения, земли запаса и промышленности, данные вопросы не урегулированы. Нами разработан законопроект, который урегулировать все эти направления", - рассказал министр.

Он отметил, что законопроект направлен на усиления контроля за вывозом растительных ресурсов страны за пределы республики.

Одним из важных пунктов проекта закона являются меры по рассмотрению угроз редких и реликтовых растений, вопросы наложения запрета на искусственное введение функций в естественных экосистемах", - добавил Мирзагалиев.





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