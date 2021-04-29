В Казахстане возобновили авиаучёт сайгаков

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В Казахстане проводят авиаучёт сайгаков, отменённый в 2020 году в связи с карантинными ограничениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Авиаучет ведут сотрудники РГКП ПО Охотзоопром совместно с областной территориальной инспекцией Комитета лесного хозяйства и животного мира и научными специалистами Казахстанской ассоциацией сохранения биоразнообразия. Работают две учётные группы инспекторов Охотзоопром: одна - в бетпакдалинской популяции, вторая - в уральской и устюртской популяциях, сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Учёт включает в себя около 200 лётных часов на вертолёте. Согласно учетным работам, проведенным в 2019 году, численность сайги в Казахстане составила 334 400 особей. На данном этапе авиаучет сайги завершился на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Мангистауской областей (уральской и устюртской популяции) и продолжается на территориях Карагандинской, Акмолинской областей по учету бетпакдалинской популяции. Авиаучет сайги планируется завершить до 5 мая 2021 года", - уточнили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства