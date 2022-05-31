В Мангистауской области стартовал проект по сохранению каспийского тюленя

АКТАУ. 30 МАЯ - В регионе реализуется экологический проект по просвещению и повышению осведомленности населения Мангистауской области по сохранению каспийского тюленя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По мнению ученых, одним из ожидаемых результатов проекта станет повышение количества казахстанцев, вовлеченных в экологические инициативы неправительственных организаций, в том числе волонтеров и молодежи, сообщает пресс-служба Центра поддержки гражданских инициатив.
Инициатор проекта - Фонд "Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя" при поддержке компании "Шелл Казахстан" и Центра поддержки гражданских инициатив в рамках инициативы "ЭкоБатыс".
В рамках социального проекта в школах № 15 имени Ибаш Жанболатовой и № 14 с. Баскудык Мунайлинского района ученые провели экоуроки со старшеклассниками.
Главная угроза для тюленей - это загрязнение морской среды, гибель животных в рыболовных сетях, вспышки инфекционных болезней. Поэтому мы встретились с учениками местных школ и рассказали, почему важно сохранить популяцию тюленей. Каспийский тюлень - единственное морское млекопитающее. Его считают вершиной морской экосистемы. Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения, так как численность каспийского тюленя в последнее время сокращается", - рассказал руководитель проекта Адылхан Товасаров.
В рамках проекта "ЭкоБатыс" предусмотрены мероприятия разного формата.
В августе состоится научно-практическая конференция "Проблемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазовых месторождений".
Напомним, в последнее время все чаще появляются сообщения об обнаружении тушек мертвых тюленей на берегу моря. Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов считает, что гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это, в первую очередь, экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
В 2020 году каспийского тюленя внесли в Красную книгу - список находящихся под угрозой исчезновения видов животных.