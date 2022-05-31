В Мангистауской области стартовал проект по сохранению каспийского тюленя

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УРАЛЬСК. 30 МАЯ - В ЗКО откроют государственный природный резерват "Бокейорда" и государственный природный заказник "Ащыозек", передает KAZAKHSTAN TODAY.

О создании особо охраняемых природных территорий в ходе рабочей поездки в регион сообщила вице-министр экологии Алия Шалабекова, сообщает портал " Мой город ".

Накануне ученые подсчитали, что численность сайгаков в ЗКО превысила 800 тысяч особей. Эти же цифры озвучили в Минэкологии. Фермеры Жанибекского района пожаловались чиновникам, что терпят убытки из-за возросшей популяции.

Шалабекова отметила, что в июле в регионе создадут особо охраняемые природные территории, где планируют сконцентрировать до 250 тысяч особей.

На сегодня подписано постановление о создании особо охраняемых природных территорий республиканского значения. Площадь заказника составляет 314 504,1 га, резервата - 343 040,1 га. Они будут расположены на территории Бокейординского, Жанибекского, Казталовского, Жангалинского районов ЗКО", - сказала вице-министр на встрече с жителями.

По данным ученых, 95% сайгаков в мире обитают в Казахстане. 65% из них - в ЗКО.

Ранее директор центра прикладной биологии Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергей Скляренко говорил, что, по его мнению, создание резервата и заказника проблему сайгаков в области не решит. У животных миграция генетически запрограммирована, и в холодное время они будут все равно уходить.

Ранее сообщалось о планах создать трансграничную особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитания популяции сайгаков под эгидой ЮНЕСКО в Западно-Казахстанской области.