В Минэкологии озвучили обновленные данные по запасам золота и меди в Казахстане

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан озвучили обновленные данные по запасам золота и меди в Казахстане, передает Kazakhstan Today

В 2020 году по результатам государственного геологического изучения недр оценены прогнозные ресурсы: золота - 12,656 тонны; меди - 161,6 тыс. тонн; серебра - 176,257 тыс. тонн; свинца - 968 тыс. тонн; цинка - 1157,4 тыс. тонн", - проинформировал Мирзагалиев, отвечая на запрос депутатов мажилиса

Он также рассказал, что в результате проведения разведки недропользователями за 2017-2020 годы впервые поставлены на госбаланс 65 месторождений, в том числе ТПИ (твердые полезные ископаемые) - 43 (14 - золота, 1 - меди, 4 - железных руд, 1 - вольфрамовых руды, 3 - марганцевых руд, 1 - хромовых руд, 1 - нефритоидов, 1 - метан угольных пластов, 2 - угля, 15 - ТМО (техногенно-минеральные образования), УВС (углеводородное сырье) - 22.

Мирзагалиев также назвал ряд мер, направленных на повышение геологической изученности и восполнения минерально-сырьевой базы Казахстана. Среди которых:

- разработка Нацпроекта по развитию геологоразведочной отрасли, в рамках этого проекта будут поставлены новые научно-обоснованные работы, которые позволят раскрыть потенциал рудных и нерудных зон;

- работа по рассекречиванию геологической информации, в том числе будет обеспечен открытый доступ по отдельным редкоземельным металлам (литий, тантал, ниобий), раннее считавшиеся секретными.

- в части развития ГГИН и повышения вероятности обнаружения новых перспективных участков подготавливается нормативно-методические инструкции по проведению крупномасштабного регионального геологического изучения недр в масштабе 1:50 000 современными методами исследования и др.

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