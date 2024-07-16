В Минэкологии подписали с WWF меморандум по возвращению тигров в Казахстан

Фото: Минэкологии РК

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 июля, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов РК и Всемирным фондом природы (WWF International) по реализации программы реинтродукции тигра в Казахстане, сообщает пресс-служба МЭПР РК.





Этот меморандум является продолжением сотрудничества, которое уже привело к значительным достижениям в восстановлении биоразнообразия и инфраструктуры Иле-Балхашского природного резервата.





Возвращение тигра в Казахстан - это не только экологический важный проект, но и символ наших усилий по восстановлению природного наследия. Эта инициатива стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству множества организаций и экспертов", - сообщили в Минэкологии.



