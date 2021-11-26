В Минэкологии презентовали "Единый экологический портал"

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В новом Экологическом кодексе РК, вступившем в силу с 1 июля 2021 года, при принятии решений в рамках охраны окружающей среды, предусмотрено участие общественности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вместе с тем, действующие нормативно-правовые требования по оценке воздействия на среду (ОВОС), не в полной мере соответствуют международным обязательствам, таким как Орхусская конвенция и Конвенция Эспо, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В этой связи инициирован ряд нововведений, крупных предприятий первой категории и общественности во всех стадиях экспертизы проектов.

Если ранее общественные слушания на стадии разработки проводились после выделения земельного участка, то новый Кодекс проводит проведение самого раннего этапа планирования деятельности до начала земельного участка, что позволит исключить риски предпринимателей и принять решение с учетом мнения общественности.

Единый экологический портал " дает возможность каждому желающему ознакомиться с проектом, оставить свои предложения и замечания, а также в обязательном порядке получить ответ от застройщика. Доступ к порталу не ограничен.

Кроме того, разработаны и утверждены правила общественных слушаний, охватывающий широкий перечень объектов.

В Минэкологии отметили, что участие общественности позволит принять правильное решение для социальных значимых объектов.