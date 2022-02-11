В Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев

НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов представило в мажилисе проекты поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы за экологические нарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Чтобы ужесточить ответственность за причинение экологического ущерба, ведомство предложило:
- статью 332 "Порча земли" дополнить новой частью 3, которой предусмотрен более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории;
- в статье 334 "Самовольное пользование недрами" для обеспечения неотвратимости наказания и повышения качества профилактики незаконной добычи недр, часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, в диспозиции снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба и ужесточена санкция - введена мера наказания в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена - срок лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.
- в статью 340 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" внесены изменения в части перевода нарушения из разряда проступка в категорию преступлений;
- в статье 342 "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий" в части 1 штраф увеличен со 120 МРП до 200 МРП, общественные работы - со 120 часов до 200 часов. Кроме того, статья дополнена частью 3, с разделением на следующие квалифицирующие признаки: группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, с причинением крупного ущерба. Также статья дополнена частью 4, предусматривающей ответственность за деяния повлекшие причинение особо крупного ущерба.
Также внесено предложение изменить и дополнить статьи 368, 370, 372, 380, 381, 387, 388, 709 Кодекса РК об административных правонарушениях, в части ужесточения ответственности за причинение экологического ущерба.
В части 2 статьи 368 "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов" КоАП увеличен размер штрафов за деяния, совершённые на особо охраняемой природной территории;
В статье 370 увеличены штрафные санкции в среднем в два раза за повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда.
За уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами на особо охраняемых природных территориях в статье 372 увеличен размер штрафа с 10 до 20 МРП.
Напомним, в декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.