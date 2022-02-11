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В Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев

10.02.2022, 18:52 4031
В Минэкологии рассказали, как будет ужесточено наказание за вырубку деревьев
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов представило в мажилисе проекты поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Административный кодексы за экологические нарушения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чтобы ужесточить ответственность за причинение экологического ущерба, ведомство предложило:
 
  • статью 332 "Порча земли" дополнить новой частью 3, которой предусмотрен более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории;
  • в статье 334 "Самовольное пользование недрами" для обеспечения неотвратимости наказания и повышения качества профилактики незаконной добычи недр, часть 1 переведена из разряда уголовных проступков в преступление, в диспозиции снижен порог причиняемого размера ущерба для образования состава уголовного правонарушения, то есть с крупного размера до значительного ущерба и ужесточена санкция - введена мера наказания в виде лишения свободы сроком до трёх лет. Санкция части 2 этой же статьи также изменена - срок лишения свободы увеличен с 3 до 4 лет. В части 3 предлагается предусмотреть более строгий вид наказания за причинение особо крупного ущерба на особо охраняемой природной территории.
  • в статью 340 "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников" внесены изменения в части перевода нарушения из разряда проступка в категорию преступлений;
  • в статье 342 "Нарушение режима особо охраняемых природных территорий" в части 1 штраф увеличен со 120 МРП до 200 МРП, общественные работы - со 120 часов до 200 часов. Кроме того, статья дополнена частью 3, с разделением на следующие квалифицирующие признаки: группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, неоднократно, с причинением крупного ущерба. Также статья дополнена частью 4, предусматривающей ответственность за деяния повлекшие причинение особо крупного ущерба.
 
Также внесено предложение изменить и дополнить статьи 368, 370, 372, 380, 381, 387, 388, 709 Кодекса РК об административных правонарушениях, в части ужесточения ответственности за причинение экологического ущерба. 
 
В части 2 статьи 368 "Нарушение установленного порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, добычи живицы и древесных соков, второстепенных лесных материалов" КоАП увеличен размер штрафов за деяния, совершённые на особо охраняемой природной территории;
 
В статье 370 увеличены штрафные санкции в среднем в два раза за повреждение сенокосов и пастбищных угодий, а также незаконное сенокошение и пастьбу скота, сбор лекарственных растений и технического сырья на землях лесного фонда.
 
За уничтожение или повреждение лесной фауны, а также повреждение, засорение леса отходами, химическими веществами на особо охраняемых природных территориях в статье 372 увеличен размер штрафа с 10 до 20 МРП.
 
Напомним, в декабре 2021 года заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
 

новости по теме

В Усть-Каменогорске из-за сильного смога детям отменили уроки физкультуры и прогулки

08.02.2022, 17:25 14976
В Усть-Каменогорске из-за сильного смога детям отменили уроки физкультуры и прогулки
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 8 ФЕВРАЛЯ - В школах и детских садах Усть-Каменогорска отменили занятия физкультуры на улице и прогулки в детских садах из-за сильного загрязнения воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

7 февраля родители некоторых школьников были возмущены тем, что их дети на уроке физкультуры занимались на улице. После этого у многих началось недомогание: кашель и першение в горле", - сообщает Altay News

  
По информации источника, уже несколько дней в областном центре наблюдаются неблагоприятные метеоусловия. Ситуацию прокомментировали в управлении образования ВКО.
 

Во время безветрия уроки физкультуры на улице не проводятся, детей в детских садах на прогулку тоже не выводят", - отметили в ведомстве. 

 
В случае, если в школах данную норму будут нарушать, родителям следует обратиться в городской отдел образования. 
 
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Усть-Каменогорске, Семее и Риддере также сохраняются неблагоприятные метеоусловия второй степени.

Ранее сообщалось, что Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов.  






 

Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку

08.02.2022, 12:42 17071
Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку
АЛМАТЫ. 8 ФЕВРАЛЯ - Урочище Кок-Жайляу вернули Иле-Алатаускому национальному парку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 февраля постановлением правительства участок площадью 1002 га в урочище Кок-Жайляу Медеуского района Алматы возвращен государственному национальному природному парку "Иле-Алатау", - сообщили в нацпарке.

 
Напомним, приказом Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК от 5 октября 2021 года № 27-5/212 была создана комиссия по рассмотрению вопроса перевода земельного участка площадью 1002 га, находящегося в урочище Кок-Жайляу, из земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий Иле-Алатауского государственного национального парка. Комиссия посчитала возврат земель обратно в земли особо охраняемых природных территорий правомерным при наличии положительного заключения государственной экологической экспретизы.
 
Кок-Жайляу - урочище на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. Уникальное плато находится между Малым и Большим Алматинскими ущельями. Высота урочища Кок-Жайляу составляет примерно 1450-1740 метров над уровнем моря.
 
Кок-Жайляу - это уникальные природные экосистемы и ландшафты. Несмотря на разные виды воздействия, эстетическая ценность ландшафтов Кок-Жайляу сохранена, особенно в нижней части, на склонах хребта Кумбель. В урочище Кок-Жайляу отмечены степные, лесные и луговые экосистемы, а также высокогорные подушечники. Из лесных экосистем максимальные площади заняты уникальными экосистемами хвойных еловых лесов из ели Шренка, или тяньшанской, которые распространены в горах Тянь-Шаня.
 
Здесь произрастают занесенные в Красную книгу Казахстана Ель Шренка - стланниковая форма, яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный, шафран алатавский, пион средний, голосемянник алтайский, ревень Виттрока, желтушник оранжевый, ястребинка кумбельская, касатик Альберта, тюльпан Островского, остролодочник алматинский.
 
Богат на этой территории и животный мир. В составе фауны может встречаться до 57 видов млекопитающих, 200 видов птиц, четыре вида пресмыкающихся, три вида земноводных и четыре вида рыб.
 

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк создан в целях сохранения уникальных природных комплексов и историко-культурных объектов северного макросклона хребта Заилийского Алатау на территории Алматинской области. Сохранение уникального ущелья Кок-Жайляу - наша основная задача", - отмечается в сообщении.


Ранее сообщалось, что общественная кампания в защиту урочища Кок-Жайляу продолжалась более восьми лет. Точку в долгом споре поставил президент РК Касым-Жомарт Токаев, который в октябре 2019 года запретил строительство курорта.  

В ноябре 2019 года Антикоррупционная служба сообщила о проверке рациональности использования госсредств, выделенных на строительство горнолыжного курорта "Кокжайлау" в Иле-Алатауском национальном природном парке. Из публикации журналиста Вадима Борейко следовало, что в 2014-2019 годах на строительство сетей электрогазоснабжения и канализационного коллектора из бюджета (заказчик - управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы) было затрачено $19 млн, а затем, в связи с изменением курса тенге, дополнительно профинансировано $13,5 млн, но сетей на самом деле там нет. Еще около $200 тыс. (эквивалентно около 76 млн тенге) ушло на содержание квазигосударственной компании ТОО "Almaty Mountain Resorts" (оператор проекта, на баланс которого должен был перейти объект. ТОО руководит Наиль Нуров, кроме того возглавляющий ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". По информации informburo.kz, было затрачено на данный проект 4 млрд 100 млн тенге), которое сделало PR-проект, а затем прекратило его.    
 

На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк

07.02.2022, 16:49 22836
На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк
Фото: Акимат города Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - На Большом и Малом Талдыколе будет создан экопарк. Для этого выделено финансирование в размере 1 млрд тенге, сообщили в столичном акимате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным акимата, разрабатывается проектно-сметная документация по созданию рекреационной зоны с сохранением и подпиткой водного баланса на Малом Талдыколе.
 
Проект экопарка на Малом Талдыколе (ул. Е-10, напротив ЖК "Зеленый квартал") предусматривает благоустройство водоема: вдоль водоема будет каменный берег, который позволит создать естественную фильтрацию воды и необходимую экосистему. Также предусматривается организация биодренажной системы и аэрация водоема для обеспечения уровня воды и равномерного насыщения кислородом.
 
Кроме того, появится прогулочная инфраструктура: террасная набережная на прибрежных водно-болотных угодьях, будет сохранен и созданы условия для экоклимата с флорой и фауной.
 
Отмечается, что на самом Талдыколе (Большой Талдыколь) также будет своя экологическая инфраструктура. Возле озера Большой Талдыколь появится первый в стране природный парк с заповедной и лесопарковой зоной.
 

На базе Центра урбанистики, также в районном акимате Есиль руководителями управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений и управления охраны окружающей среды и природопользования не раз были проведены встречи с экоактивистами, экологами и активными жителями по вопросу Малого Талдыколя", - отметили в акимате.


 

Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов

07.02.2022, 10:48 25436
Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В рейтинге худших стран по уровню загрязнения городов Казахстан занял 33-е место из 115, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Индекс загрязнения составил 73,4. Уточним: чем больше индекс, тем хуже ситуация", - сообщает Energyprom.kz.

 
Открывают рейтинг самых загрязнённых стран Камерун, Монголия и Мьянма; замыкает Финляндия с индексом всего 12,1, что является лучшим показателем в мире.
 
Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, хуже, чем в Казахстане, ситуация в Азербайджане; лучше - в Молдове, Украине, России, Армении и Беларуси, говорится в обзоре.
 
По итогам двенадцати месяцев прошлого года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, выросли на 4,3% - до 163,9 млрд тенге, отмечают аналитики.
 
Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в секторе составили 157,1 млрд тенге, плюс 33,8% за год.
 
В региональном разрезе наибольший объем капитальных инвестиций в секторе отмечен в Жамбылской области: 52,8 млрд тенге - в 4 раза больше, чем годом ранее.
 
В тройке лидирующих регионов также оказались столица (26 млрд, рост в семь раз за год) и Актюбинская область (19,8 млрд, рост в два раза). В ТОП-5 регионов также вошли Атырауская и Восточно-Казахстанская области.
 
Наименьший объем капвложений зафиксирован в Алматинской области: 579,6 млн тенге. В Северо-Казахстанской области в прошлом году инвестиций в секторе не наблюдалось.

 

Минэкологии планирует включить реку Жайык в перечень водных объектов особого значения

28.01.2022, 20:41 51776
Минэкологии планирует включить реку Жайык в перечень водных объектов особого значения
УРАЛЬСК. 28 ЯНВАРЯ - В ходе брифинга в СЦК вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов сообщил о проводимой работе по включению реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сейчас мы ведем научное обоснование, чтобы реку Жайык включить в перечень водных объектов государственного значения, в которых есть особый режим хозяйственной деятельности. Соответственно к нему будет лучше отношение со стороны государства", - цитирует Кожаниязова портал "Мой ГОРОД".

 
Согласно водному кодексу Казахстана, водными объектами особого государственного значения признаются естественные природные объекты, "оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона и требующие особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности". Их перечень и особенности правового режима регулирования хозяйственной деятельности на них определяются правительством. В перечень входят Каспийское море, озера Балхаш и Зайсан, система озер Алаколь и река Иртыш.
 
20 декабря заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос касательно снижения уровня воды в реке Урал, сообщил, какие меры принимает правительство.
 

Правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане

27.01.2022, 17:45 56886
Правила управления коммунальными отходами утвердили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК утверждены правила управления коммунальными отходами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется по следующим фракциям:
 
  • "сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло);
  • "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное).
 
Сбор "сухой" фракции отходов может осуществляться путем организации стационарных и мобильных пунктов приема, в том числе через автоматические устройства для приема отходов.
 
Вывоз коммунальных отходов осуществляется по графику.
 

Для минимизации затрат на транспортировку коммунальных отходов принимается минимальная частота вывоза отходов, соответствующая при этом установленным санитарным и природоохранным требованиям", - сообщается в тексте приказа.

 
При этом, если отходы собираются раздельно, для каждой фракции устанавливается своя периодичность вывоза
 
Также в документе прописаны требования к субъектам предпринимательства, осуществляющим транспортировку ТБО. Они должны:
 
  1. использовать специально оборудованные транспортные средства для транспортировки ТБО;
  2. оборудовать эти транспортные средства спутниковыми навигационными системами, подключенными к ИС "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов РК", а также постоянно поддерживать эти системы в рабочем состоянии;
  3. заключать договоры с собственниками ТБО;
  4. соблюдать требования действующего законодательства РК.

Кроме того, документ регламентирует управление разными видами коммунальных отходов: бумагой и картоном, пластиком, стеклянной тарой, ртутьсодержащими отходами.
 
Документ вводится в действие с 6 февраля 2022 года.
 
Полный текст документа можно посмотреть здесь
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили требования к раздельному сбору мусора. 
 

Аким Нур-Султана поручил завершить строительство ТЭЦ-3 в 2022 году

23.01.2022, 12:00 70391
Аким Нур-Султана поручил завершить строительство ТЭЦ-3 в 2022 году
Фото: сайт УВП Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 23 ЯНВАРЯ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о том, что затянувшееся строительство ТЭЦ-3 завершится в текущем году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает официальный сайт столичного акимата, на своей странице в Instagram Кульгинов прокомментировал строительство объекта.
 

Учитывая, что в столице ежегодно строится более 3 млн квадратных метров жилья, а отопительный сезон длится порядка семи месяцев, необходимо увеличивать мощность тепловой энергии. ТЭЦ-3 - один из долгостроев города, строительство которого началось больше 10 лет назад. В прошлом году мы возобновили строительство ТЭЦ-3", - написал аким Нур-Султана.

 
Кульгинов заявил, что по поручению главы государства правительство выделило финансирование на строительство объекта. 
 

Сегодня в ходе рабочей поездки ознакомился с ходом строительно-монтажных работ ТЭЦ-3. Поручил подрядчику завершить строительство уже в этом году. На начало следующего отопительного сезона (осень 2022 года) мощность ТЭЦ-3 составит 240 гигакалорий в час. Уже в январе 2023 года - 360 гигакалорий в час (с ростом до 440 Гкал/ч). Мощность ТЭЦ-3 позволит охватить теплом 6,5 млн квадратных метров жилья", - рассказал аким.

 
Кульгинов добавил, что сейчас ведется проектирование трех газовых котельных. Их мощность составит почти 1600 гигакалорий в час, что превысит мощность ТЭЦ-3 более чем в 3,5 раза. Газовые котельные позволят дополнительно отапливать теплом более 22 млн квадратных метров жилья.
 

Кроме того, провели работы по модернизации существующих теплоэлектроцентралей: на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 водогрейные котлы перевели на газ, также продолжаем работы по газификации города", - написал аким столицы.


Ранее первый заместитель председателя Nur Otan Бауыржан Байбек проверял, как в столице проходят работы по переводу на газ столичной ТЭЦ-2. Он напомнил, что в результате газификации в Нур-Султане ожидается сокращение выбросов окиси азота и углерода, парниковых газов, будут полностью исключены выбросы угольной золы.
 

В Атырауской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот

19.01.2022, 20:47 76791
В Атырауской области от инфекционного заболевания гибнет домашний скот
АТЫРАУ. 19 ЯНВАРЯ - В селе Сагиз Кызылкогинского района, по словам фермеров, животные отказываются от воды, корма и резко теряют в весе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в селе инфицировано около 90 голов крупного и более 100 мелкого рогатого скота. Ветеринары взяли необходимые пробы. Экспертиза выявила инфекционный ринотрахеит и вирусную диарею, сообщает "Хабар 24". 
 
В целях локализации очага заболевания в селе Сагиз ввели ограничения. Объявлен запрет на вывоз, продажу и убой скота. 
 

В связи с выявленным заболеванием в селе объявлено ограничение. На местах уже приступили к дезинфекционным работам. Проводится вакцинация здоровых и лечение больных животных, которое, кстати, даёт положительный результат. К этому часу нет ни одной головы павшего скота. В других населенных пунктах района заболевание не выявлено", - рассказал заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков. 


 

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