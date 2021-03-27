В Нур-Султане в "Час Земли" отключат подсветку 150 объектов

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - В субботу, 27 марта, в Нур-Султане более 150 объектов будут отключены от электроэнергии в рамках самой массовой акции на планете "Час земли", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Многие объекты столицы отключат внешнюю декоративную подсветку. Основная цель акции - привлечь внимание людей к ответственному и бережному отношению к ресурсам планеты",- сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Ежегодно миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на 1 час. Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку. Среди них Эйфелева башня, Биг-Бен и Колизей.

В Казахстане акция "Час земли" набирает популярность. Если ранее данную кампанию поддерживали только крупные города, то уже второй год подряд к акции присоединяются все регионы страны. В 20.30 по местному времени в Нур-Султане будет отключена внешняя декоративная подсветка следующих объектов: Астана-Арена, Ледовый дворец "Алау", Барыс Арена, Казмедиа Центр, Монумент Мангилик Ел (триумфальная арка), Музей энергии будущего NUR ALEM, Театр оперы и балета "Астана Опера", мосты М2 по улице Сарайшык и М3 по улице Сыганак, Монумент "Астана-Байтерек", БЦ Talan Towers, здание АО "НК "КТЖ", сфера "Нур-Алем", ТРЦ "Хан Шатыр", ЦСО "Ailand", ТРЦ Mega Silk Way, ТРЦ "Сары арка", Назарбаев Университет, СК "Жекпе-Жек", резиденция президента "Ак Орда", мечеть Хазрет Султан, Национальный музей РК, Дворец творчества "Шабыт", Дворец независимости, Дворец мира и согласия, Монумент Казах Ели, Дворец школьников, здание МВД, а также более 150 объектов жилых комплексов", - сообщили в Минэкологии.

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