В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту загрязнения земли нефтесодержащими отходами

Павлодар. 28 декабря. Kazakhstan Today - В департамент экологии по Павлодарской области при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК обратились представители общественного объединения "Союз потребителей Павлодарской области" с жалобой на загрязнение земельного участка в Северной промышленной зоне Павлодар нефтесодержащими отходами, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, при выезде на место, сотрудники департамента установили загрязненный участок и провели анализ почвы, который показал превышение нормативов от 100 до 200 раз. Площадь загрязненного участка составила более 1000 квадратных метров, объем отходов - свыше 104 кубометров отходов. В итоге размер экологического ущерба - более 34 миллионов тенге.

По данному факту в отношении ТОО "Ертыс Сервис" проведена внеплановая проверка. По результатам установлено, что предприятием незаконно переданы нефтесодержащие отходы третьим лицам, не имеющим прав на утилизацию или переработку отходов (нарушены требования статьи 283 и статьи 288 Экологического Кодекса РК).

Выдано соответствующее предписание об устранении нарушений. Результаты проверки направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Возбуждено уголовное дело, устанавливаются виновные лица и ведутся следственные мероприятия.

Департаментом экологии предписание об устранении нарушений взято на особый контроль для полного его исполнения.

Ранее в Мангистауской области компания по производству бетона была оштрафована на 39 миллионов тенге за загрязнение окружающей среды.

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