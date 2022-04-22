В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба

ТАЛГАР. 21 АПРЕЛЯ - Останки животных были обнаружены жителями на территории завода по производству рыбокостной муки в селе Даулет Кайнарского сельского округа в Талгарском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Экологический совет в составе депутатов районного и областного маслихатов выехал на место. Они назвали происшедшее экологическим коллапсом села Даулет, сообщает Talgarnews.kz в своем Instagram.

По словам члена экологического совета Ержана Игибаева, на территории завода на открытом воздухе без каких-либо ограждений и навесов складируется множество останков крупного рогатого скота, кости и шерсть. Работает промывочная печь, не имеющая специального оборудованного септика и разрешения на эмиссию. Также члены экологического совета заметили, что работники завода находятся на территории без защитных костюмов, перчаток и масок. По их информации, предприятие осуществляет свою деятельность не по целевому назначению.

Экологический совет считает, что это экологическое происшествие несет серьезную угрозу для окружающей среды Талгарского района и здоровья жителей близлежащих домов.

Поскольку при разложении остатков животного происхождения возможны образования биологических инфекций, бактерий, не исключается формирование опасных вирусов", - отметил Ержан Игибаев.

Экологический совет настоятельно и в безотлагательном порядке призывает департамент экологии Алматинской области, Талгарское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля открыть экологическую проверку на данный производственный объект. Сделать необходимые лабораторные пробы земли и воздуха, воды. Определить степень загрязнения и причиненного ущерба окружающей среде с дальнейшим привлечением к ответственности собственника завода.