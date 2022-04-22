В Павлодарской области на реке Ильюшка погибла рыба

Фото: instagram/zemb_inspekcia.rh
20 апреля на место гибели рыбы выехала комиссия. Специалистами департамента экологии Павлодарской области и ТОО АФ "НПЦ РХ" проведен отбор проб воды для проведения лабораторных исследований.
При осмотре места гибели рыбы комиссией установлено, что замор произошел в одном месте речки Ильюшка, причиной которой явилось полное промерзание до дна в зимнее время. Точная причина гибели рыбы на речке будет определена после получения заключения лабораторных исследований от департамента экологии Павлодарской области, о которой дополнительно будет сообщено", - проинформировали в Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
Сбор и утилизация снулой рыбы будут проведены местными исполнительными органами.
В ведомстве уточнили, что количество снулой рыбы (щука) составило 25 килограммов.