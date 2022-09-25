В Петропавловске варварски уничтожили березовую рощу ради строительства мотеля

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 24 СЕНТЯБРЯ - На окраине Петропавловска варварски уничтожили березовую рощу на площади почти в один гектар. Участок лесного массива продали под строительство мотеля, шиномонтажной мастерской и стоянки для транзитных машин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Еще вчера Куйбышевский лесхоз в Петропавловске был на одну березовую рощу больше. А сегодня лес на площади почти в гектар вырубили подчистую. Березы до 2007 года числились территориями лесного фонда. А затем их перевели в другой разряд и продали в частные руки", - сообщает "Петропавловск.news".
По данным источника, один участок площадью 3696 квадратных метров в 2010 году имел кадастровую стоимость 4 693 920 тенге, другой площадью 4304 квадратных метра - 5 466 080 тенге.
Итого - 10,2 млн тенге за 0,8 гектара городской земли, которая теперь из березовой рощи будет превращена в мотельное пространство. Участок выкупил предприниматель Ф. Абдуллаев", - сообщается на сайте.
Ситуацию прокомментировали в горакимате.
21 сентября сотрудниками городского акимата и полицейскими был осуществлен выезд на данный участок. Работы приостановили. Но, несмотря на это, вырубку на данном участке продолжили в последующие дни. 23 сентября повторно был организован выезд совместно с сотрудниками полиции, природоохранной прокуратурой. На данный момент работы приостановлены", - цитирует пресс-секретаря отдела ЖКХ акимата города Асем Айтулову агентство Sputnik.
По данным "Петропавловск.news", вырубка деревьев в Петропавловске, как в Куйбышевском лесхозе, так и в Мещанском лесу, стала возможна после решения правительства Казахстана перевести земли лесного фонда в земли общего пользования, а затем продать их.
Перевести земельные участки государственного учреждения "Петропавловское государственное лесное учреждение", расположенные в границах города Петропавловска, общей площадью 270 гектаров из категории земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов", - говорится в постановлении от 15 декабря 2006 года № 1215.
Так фонд зеленых насаждений Петропавловска, принадлежащий всем горожанам, стал фондом денежных поступлений акимата города. По данным сайта, в прошлом году торговля "свободными земельными участками" принесла бюджету города 127 миллионов тенге. В ближайшие годы работа в этом направлении продолжится. Однако скоро продавать в Петропавловске будет уже нечего, сетует источник.