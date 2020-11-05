В Прибалхашье планируют восстановить популяцию туранских тигров

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Прибалхашье будет восстановлена популяция туранских тигров, сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает Kazakhstan Today.





Территория южного берега озера Балхаш в районе дельты реки Или и к востоку от нее выбрана районом возможного восстановления туранского тигра. Общая площадь пригодной для обитания тигра территории составляет более 1 млн гектаров. По прогнозам, здесь можно рассчитывать на популяцию от 100 до 200 тигров данного подвида", - сообщили в ведомстве.

Последние представители туранских тигров исчезли в 1970-х годах. Они встречались в 13 странах Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии от Турции до северо-западного Китая.

По мнению ученых, основными причинами исчезновения туранского тигра были целенаправленное истребление, неконтролируемая охота на копытных животных - основу кормовой базы тигра, а позднее - разрушение мест обитания за счет реализации многочисленных ирригационных проектов.

На сегодня Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы.

В настоящее время создана новая особо охраняемая природная территория "Государственный природный резерват "Иле-Балхаш", разработан и реализуется план управления территорией, включающий в себя, схему охраны от браконьерства и предотвращение запрещенных видов природопользования. Одновременно ведутся работы по увеличению плотности кабана за счет проведения биотехнических мероприятий, а также по восстановлению здесь популяции бухарского оленя, после чего экосистема будет способна поддерживать жизнеспособную популяцию тигра. Для реинтродукции будут привлечены тигры, относящиеся к амурскому подвиду", - проинформировали в Минэкологии.

Отметим, в 2010 году Казахстан на международном тигрином саммите объявил о готовности вернуть в Среднюю Азию популяцию туранского тигра. А в 2017 году был подписан меморандум между Казахстаном и Всемирным фондом дикой природы (WWF) о реализации Программы по реинтродукции тигра в Дельту реки Или и Южное Прибалхашье.

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