В Приморском канале собрано 3,7 тонн снулой рыбы

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Атырау. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Приморском канале собрано 3,7 тонны снулой рыбы, передает Kazakhstan Today.

С 21 по 27 апреля 2020 года всего утилизировано 3,7 тонны снулых рыб. В настоящее время продолжается сбор и утилизация снулых рыб", - сообщил пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет в Facebook .

По его информации, на территории государственного природного резервата (ГПР) "Акжайык", в канале Приморский, 21 апреля 2020 года с 7 до 10 часов утра со стороны Каспийского моря в реку Жайык наблюдался нерестовый ход ослабленной рыбы из-за низкой концентрации растворённого кислорода в воде. В основном это были частиковые виды рыб - крупные особи леща и воблы без внешних повреждений.

Предположительно, причиной такого состояния рыб послужило то, что несколько дней подряд ветер был со стороны моря (моряна) и болотистые мелководья в предустьевом пространстве канала Приморский заполнились морской водой. Болотная вода, попав в канал, явилась причиной кратковременного отравления частиковых видов рыб", - пояснил Дилдахмет.

По его словам, основная масса рыбы, доплыв до реки Жайык и попав в благоприятную среду, ожила и скрылась в толще воды.

Отобраны экземпляры снулой рыбы были сданы в Атыраускую территориальную ветеринарную инспекцию для лабораторных исследований. Кроме того, сотрудниками Атырауского филиала ТОО "Казгидромет" отобраны пробы воды для химического анализа", - сказал он.

Пресс-секретарь также сообщил, что причины гибели рыб будут сообщены дополнительно после представления всех результатов лабораторных исследований. Водоем находится под круглосуточным наблюдением.

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