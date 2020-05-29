В реке Талгар зафиксирован факт гибели рыбы, специалисты взяли на проверку пробы воды

Алматы. 28 мая. Kazakhstan Today - После гибели рыбы проверяют воду в реке Талгар Енбекшиказахского района Алматинской области, передает Kazakhstan Today.
27 мая 2020 года государственными инспекторами отдела Капшагайской инспекции Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, согласно схеме взаимодействия при обнаружении угрозы и (или) гибели животных, был осуществлен выезд в район поселка Космос Енбекшиказахского района Алматинской области для обследования и изучения ситуации на водоеме. При обследовании территории на реке Талгар на окраине поселка Базаркельды был зафиксирован факт гибели рыб. Сотрудниками РГП "Казгидромет" были отобраны пробы для проведения лабораторных анализов", - сообщил в Facebook пресс-секретарь комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.
Сотрудниками департамента экологии и областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проводятся мониторинговые работы.
Ранее о гибели рыбы в реке сообщили пользователи Facebook.
На реке Талгарке - драма. В районе поселка Космос (Алматинская область) кто-то слил в воду какую-то дрянь (местные жители грешат на фирму "Адал"). Река почернела, рыба из реки повыпрыгивала местами на берег. Уточнила. Вчера, 26 мая, после обеда, был выброс. Передохли не только мальки, но и крупные особи", - написала пользователь Facebook Ольга Гумирова.
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