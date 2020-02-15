В РК подписано Соглашение о защите климата

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Министерство экологии, Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН) в Казахстане и компания Bitfury Group объявили о совместном плане реализации проекта по защите климата в стране, передает Kazakhstan Today.





Стороны соглашения будут работать над сокращением выбросов парниковых газов в Казахстане за счет увеличения лесных площадей и совершенствования практики лесопользования, а также повышения осведомленности общественности об изменении климата.

На сегодня разрабатывается совместный проект по сокращению выбросов парниковых газов посредством увеличения площади лесов", - рассказали в пресс-службе Минэкологии РК.

По оценкам экспертов, общий объем лесного углерода в Казахстане оценивается в более чем 718,3 млн тонн эквивалента СО2. Увеличение лесного покрова с 4,6% до 5% поможет увеличить поглощение углерода лесами дополнительно до 2,9 млн тонн эквивалента CO2 в год. Наряду с их значением для углерода, здоровые леса также предоставляют основные услуги, включая регулирование водных ресурсов, биоразнообразие, а также продукты питания и другие выгоды, такие как лекарства и экотуризм.

Отмечается, что Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по изменению климата в 2016 году и обязался сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году путем мобилизации инновационных решений с участием частного сектора.

Сегодня основными загрязнителями воздуха в Казахстане являются транспортная и энергетическая отрасли. С каждым годом нагрузка на экосистемы растет, и без естественных поглотителей углерода, то есть лесов, концентрация парниковых газов будет только расти, и практически невозможно будет достичь целей Парижского соглашения. В то же время, помимо усилий государства, поддержка и экологическая ответственность частного сектора чрезвычайно важны в этом случае. Поэтому мы приветствуем инициативу Bitfury в области защиты климата", - рассказал министр экологии РК М. Мирзагалиев.

Bitfury - ведущая компания в области новых технологий, занимается решением проблем изменения климата и других экологических проблем в мире.

Мы полностью поддерживаем цели устойчивого развития для защиты нашей планеты, и мы вдохновлены национальной инициативой Казахстана по созданию компенсационных механизмов для нейтрализации выбросов парниковых газов", - сказал Вадим Крутов, руководитель администрации глобального офиса Bitfury в Казахстане.

Я с нетерпением жду наших совместных усилий по поддержке лесов Казахстана и сокращению выбросов парниковых газов", - отметил он.

ПРООН разработала несколько законодательных предложений для проекта нового Экологического кодекса. Это включает в себя новые методологии оценки лесов, а также разработку и реализацию проектов по выбросам углерода в Казахстане в соответствии с климатическими соглашениями ООН.

В будущем мы продолжим оказание содействия правительству Республики Казахстан в совершенствовании природоохранного законодательства и демонстрации новых финансовых решений для управления природопользованием. Это ключевой фактор для привлечения интереса и роли частного сектора в этой повестке дня", - сказал постоянный представитель ПРООН в Казахстане Якуп Бериш.

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