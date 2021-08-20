В РК за первое полугодие выявили около 6 тысяч несанкционированных свалок

НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Комитет экологического регулирования и контроля подвел итоги работы территориальных департаментов экологии за первое полугодие 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

2020 год отличился для комитета и его территориальных департаментов принятием нового кодекса, утверждением дорожных карт и многими другими новшествами, и первое полугодие этого года позволил оценить результативность их принятия, сообщает пресс-служба Минэкологии.

В 1-м полугодии 2021 года по республике проведено 570 экологических проверок, по результатам выдано 1338 предписаний об устранении нарушений, 52% которых уже исполнены.

При этом на предприятия, допустившие нарушения, наложено более 1128 административных штрафов на общую сумму 707,13 миллиона тенге.

На сегодняшний день совместно с АО "НК "Казахстан Гарыш Сапары" выявлено 5811 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 34%.

По поручению главы государства в настоящее время по всей республике проводятся рейды по зонам рекреации в целях ликвидации и предотвращения образования стихийных свалок.

Кроме этого, в рамках утвержденных дорожных карт и комплексных планов по решению экологических проблем регионов проведены ряд других мероприятий.

Так, по Атырауской области нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения "Тухлая балка". В этом году будет введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений на левом берегу Атырау. Также ведется работа по реконструкции старой КОС, которая будет завершена в 2023 году. В 2024 году завершится очистка пруда-испарителя "Квадрат".

В Актюбинской области на заводе ферросплавов начата реализация проекта по модернизации и реконструкции цехов. К концу 2022 выбросы снизятся на 30%.

По Алматы будет реализован проект по модернизации ТЭЦ-2 и 3.

В Карагандинской области АО "АрселорМиттал Темиртау" обязуется снизить выбросы в атмосферу на 30% до 2025 года. Также будет осуществлена посадка 500 тысяч деревьев вокруг Темиртау.

В Восточно-Казахстанской области ТОО "Казцинк" ожидается снижение выброса в атмосферу на 20%. Кроме того, будут приведены в соответствие действующие полигоны ТБО.

В Мангистауской области начата ликвидация исторического загрязнения "Кошкар-ата". Завершение запланировано в 2023 году. Помимо этого, группой компанией АО НК "КазМунайГаз" до 2024 года планируется провести работы по ликвидации и утилизации 2,5 миллионов тонн нефтеотходов. Уже ликвидировано 437 тысяч тонн.

Кроме этого, Стратегическим планом министерства на 2021 год предусмотрен целевой индикатор по нормативному объему выбросов и сбросов загрязняющих веществ с последующим снижением по годам.

Анализ динамики нормативных объемов эмиссий показывает, что объемы эмиссий в окружающую среду за последние три года колеблются, не превышены и имеют тенденцию к снижению, что в большей степени обусловлено положительной динамикой развития отраслей экономики, увеличением мощностей действующих и вводом в эксплуатацию новых предприятий.

В рамках реализации нового кодекса разработано более 40 подзаконных НПА, которые в настоящее время находятся на стадии согласования и регистрации.

Проведены совещания с крупными предприятиями нефтяного сектора и горно-металлургического комплекса, достигнута договорённость по снижению эмиссий на 20% - с выработкой стратегией по снижению.

Определён перечень 17 компаний, объемы выбросов которых подлежат сокращению с учетом суммы финансирования мероприятий в рамках реализации "Жасыл Казахстан".

Помимо этого, всего высажено на территории более 1 тысячи гектаров 450 тысяч деревьев.

При этом не обошлось и без доли критики в адрес департаментов. Результаты полугодовой работы показали, что некоторыми департаментами вопросы об открытии проверок направляются в комитет без детального изучения; кроме этого, в департаментах экологии по Западно-Казахстанской, Алматинской, Туркестанской областей и по Нур-Султану снижена активность в социальных сетях, показатели работы с общественностью и со СМИ стали значительно ниже предыдущего, имеет место несвоевременное реагирование и принятие мер по локализации ситуаций в социальных сетях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства