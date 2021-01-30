В Семее выбросы ТЭЦ превысили норму в 21 раз

Семей. 29 января. Kazakhstan Today - Вредный воздух и чёрный снег. Жители Семея жалуются на работу старых городских котельных, вредные выбросы которых превысили допустимые нормы в 20 с лишним раз, передает Kazakhstan Today.

Цифры уже подтвердили экологи, которые выехали с проверкой в опасную зону, сообщает Первый канал " Евразия ".

Как сообщил местный житель Бейсенбек Каражанов, который живет рядом с котельной уже долгие годы, на улице першит в горле, становится трудно дышать. Спасает лишь ветер, который изредка уносит всю вредную пыль подальше от домов.

Здесь самый такой черненький райончик. Крыши черные, огород черный. Это ненормально, это загрязнение воздуха", - говорит жительница города Анастасия Лоскутова.

После постоянных жалоб горожан эксперты проверили предприятие, производящее электроэнергию. Факты нашли подтверждение. ТЭЦ грубо нарушала экологические нормы. Выбросы превысили допустимые объемы в 21 раз. Котельные старые. На некоторых трубах есть даже дыры. Самое интересное, что 4 года назад предприятие прошло модернизацию. Поставили специальные фильтры, но их так и не подключили, сообщает телеканал.

Сами фильтры стоят, а запуск их не был произведен. И вот с тех пор он так и стоял. Основные выбросы - это пыль, неорганические это вещества, которые дают эффект черного снега. Мелкая дисперсная пыль оседает в легких и имеет большую степень вредности", - сообщил руководитель областного департамента экологии Данияр Алиев.

Чёрный снег обойдётся энергетикам Семея в кругленькую сумму - 76 млн тенге. Из них 61 млн - за нанесённый экологии города ущерб и 15 млн - непосредственно за нарушения", отмечается в сюжете.

Экологи надеются на новый Экологический кодекс, который заставит все промышленные предприятия перейти на европейские стандарты, а если же проигнорируют новый закон, то их ждут очень высокие, не сопоставимые с сегодняшними штрафы.

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