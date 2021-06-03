В Северном Казахстане может исчезнуть уникальная лесопосадка

ПЕТРОПАВЛОВСК. 2 ИЮНЯ - Жители села Бесколь в Северном Казахстане вышли на защиту местной лесопосадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Лесопосадки были высажены ещё в 70-х годах учащимися местных школ, рассказывают жители села Бесколь. Зелёная полоса не только отделяла частный сектор от трассы. Она защищает людей от пыли, снега и выхлопных газов с трассы. Березовая роща стала едва ли не достопримечательностью Петропавловска. Но пару лет назад чиновники отдали эту зону под строительство кафе. Теперь люди боятся, что уникальный оазис просто исчезнет, сообщает телеканал "Астана"

Эта посадка в принципе защищает наши улицы от ветров и от загазованности, которая идёт с трассы. Вы знаете, что каждый автомобиль выделяет окись свинца, очень вредные и ядовитые вещества. Вот это всё защита. Это сделано для того, чтобы люди были здоровы и не болели. Мы все возмущаемся тем, что то, что до нас делали 50 лет назад. Всё это уничтожается", - говорит местный житель Вячеслав Донченко.

Люди боятся, что этот зеленый уголок может исчезнуть. Местные чиновники отдали рощу бизнесменам. На этом месте теперь строятся кафе. Жители против постройки. Ведь владельцы общепита вырубают деревья.

Люди получают эти участки, вырубают, строят кафешки, продают и уезжают. Кафе здесь достаточно. В дальнейшем, если так будет продолжаться, то здесь действительно ничего не останется", - сказал житель села Бесколь Александр Жоров.

Оказалось, что один из участков в 0,25 гектара предпринимателю был выделен в 2019 году для временного пользования. Всего на 5 лет, говорят в акимате. После жалоб жителей чиновники стали разбираться в ситуации. Выяснилось, что в марте этого года районной земельной комиссией и решением акима Бескольского сельского округа было изменено его целевое назначение. Теперь он предназначается для строительства и обслуживания кемпинга. Но даже в этом случае предусматривает вырубку зелёных насаждений.

По поводу правильности выдачи я вам не могу сказать, но земля выдана. Сейчас это в определенных компетентных органах изучается правильность выдачи этой земли. Была организована встреча с предпринимателем, который взял эту землю, который в свою очередь тоже признает, что он совершил огромный моральный ущерб всему населению округа. Он пообещал и нас заверил, что данные лесные насаждения будут восстановлены", - сказала заместитель акима Кызылжарского района Алма Нургалиева.

Жители опасаются, что в частных владениях постепенно окажется вся живая изгородь, растянувшаяся на несколько километров. Они готовы отстаивать этот лес до последнего. Правда чиновники успокаивают. Не исключено, что земля под кемпинг была выдана незаконно. Ответственные за это лица, возможно, понесут наказание. При этом сама вырубка деревьев уже остановлена, говорится в сюжете.

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