01.10.2024, 18:10 6386
В СКО за несоблюдение требований экологического законодательства привлекли к ответственности трех акимов
Выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с отходами
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области за несоблюдение требований экологического законодательства привлекли к ответственности трех акимов районов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Проведенным анализом выявлены грубые нарушения требований законодательства при обращении с отходами. После вмешательства прокуроров удалось установить тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение отходов в 11 районах. Принимаются меры по уменьшению необоснованно завышенных тарифов в еще 6 районах области. За несоблюдение требований экологического законодательства к различным видам ответственности привлечено 95 лиц, в том числе 3 акима районов", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Абайской области из 87 тысяч тонн промотходов переработано и утилизировано только 1,8%.
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30.09.2024, 15:22 13726
Как повлияет работа АЭС на уровень воды в Балхаше
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Балхаш. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Строительство атомной электростанции не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш, заявил министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов во время заседания координационного совета партнеров по развитию водного сектора Казахстана.
Ссылаясь на проведенные расчеты, министр отметил, что потребление воды для нужд АЭС не окажет значительного влияния на уровень озера Балхаш.
Для охлаждения будет многократно использоваться одна и та же вода. Это также исключает сброс использованной воды в водоемы. Наше министерство будет вести постоянный мониторинг уровня озера и водопотребления на АЭС. В том числе путем внедрения приборов учета и сбора данных в информационно-аналитическом центре водных ресурсов", - сообщил он.
В Минводы напомнили, что с начала этого года в озеро Балхаш поступило более 12 млрд кубометров воды - необходимый для поддержания оптимального уровня объем.
Напомним, 6 октября в Казахстане состоится всенародный референдум по АЭС. В ЦИК рассказали, где и как он будет проходить.
29.09.2024, 14:26 19846
В Абайской области из 87 тысяч тонн промотходов переработано и утилизировано только 1,8%
Фото: Depositphotos
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Семей. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области из 87 тысяч тонн промышленных отходов переработано и утилизировано только 1,8%, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
В области в части обращения с отходами основными проблемами являются слабо развитая инфраструктура управления отходами, несоответствие полигонов ТБО нормам, значительное количество несанкционированных свалок. За 1-е полугодие 2024 года образовано 87 тысяч тонн промышленных отходов, из них переработано и утилизировано всего 1,6 тысячи тонн", - проинформировали в министерстве.
Кроме того, из 170 объектов размещения ТБО всего лишь 6 соответствуют экологическим и санитарным требованиям и нормам, что составляет 2,9%. По данным космического мониторинга за 2024 год, на территории области было выявлено 227 несанкционированных свалок, из которых ликвидировано 50.
В области имеются заводы по переработке макулатуры и пластика, а также до конца текущего года запланирован запуск комплекса по переработке отходов, образующихся при эксплуатации автомобильного транспорта с выпуском готовой продукции. Планируемая мощность комплекса 5,7 тысячи тонн шин, бывших в употреблении. Запуск данного завода позволит создать порядка 100 новых рабочих мест", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят свыше 30 новых заводов по переработке ТБО.
23.09.2024, 10:51 43841
Амурских тигров доставили из Нидерландов в резерват "Иле-Балхаш"
Фото: Минэкологии
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Алматы. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Две особи амурских тигров были доставлены в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" из нидерландского специализированного центра для содержания хищников Святого льва (Stichting Leeuw) при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.
В эти выходные в сопровождении постоянных смотрителей тигры были доставлены в новый дом на грузовом самолете и вертолете в специальных транспортных контейнерах. Сейчас они проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата "Иле-Балхаш". Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.
Это знаменательное и историческое событие - часть амбициозной программы правительства Казахстана при поддержке WWF и ПРООН по восстановлению экосистемы дельты реки Иле-Балхаш и реинтродукции тигров в регион. В Центральной Азии эти хищники вымерли более 70 лет назад, и сейчас весь мир становится свидетелем этого монументального события. Переселение тигров представляет собой важный шаг не только к возвращению больших кошек на их историческую родину, но и к восстановлению устойчивой экосистемы, что принесет пользу как людям, так и природе страны. Этот проект символизирует глобальные усилия по сохранению биоразнообразия и поддержанию экологического баланса", - говорит региональный директор WWF по странам Европы и Северной Африки Аджай Барай.
Исторически местами обитания туранского тигра в Казахстане являлись камышовые заросли и пойменные (тугайные) леса по берегам рек Или и Сырдарья.
Богдана и Кума будут обитать в специально построенном WWF вольерном центре в резервате "Иле-Балхаш" для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу.
В июне 2015 года было опубликовано исследование, в результате которого признано, что все континентальные тигры относятся к одному подвиду Panthera tigris tigris. Именно этот подвид включен в 2021 году в Красную книгу РК. Название "амурский" и "туранский" в настоящее время рассматриваются учеными и Международным союзом охраны природы как экологические формы/географические популяции, а не отдельные подвиды животных.
Таким образом, после реинтродукции тигры амурской популяции, перевезенные в РК и сформировавшие устойчивую популяцию, автоматически становятся тиграми туранской популяции по территориальному признаку.
Напомним, в 2010 году состоялся первый международный форум по сохранению тигра, где Казахстан объявил о готовности вернуть тигра в природу. Спустя 7 лет в результате работы ученых Казахстана, России и других стран была разработана уникальная Программа реинтродукции тигра в стране, которая определила наиболее подходящим местом возможного восстановления туранского тигра - дельту реки Или и южное Прибалхашье (регион позволит разместить популяцию до 100 тигров).
Для восстановления экосистемы южного Прибалхашья создан резерват "Иле-Балхаш", ведутся работы по восстановлению естественной кормовой базы тигра.
Первые тигры для вольерного разведения уже прибыли в Казахстан, и это историческое событие для нашей страны. В 2025 году по договоренности с РФ ожидается привоз 3-4 тигров из дикой природы.
Ожидается, что их потомство станет дикими тиграми, вновь появившимися на территории Казахстана после более чем 70-летнего отсутствия. Эти тигры важны в восстановлении популяции и биоразнообразия региона.
Этим летом при поддержке WWF был подписан меморандум между Комитетом лесного хозяйства и животного мира РК и нидерландским центром Святого льва. Меморандум предусматривал безвозмездную передачу двух тигров и транспортировку в Казахстан для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу.
20.09.2024, 19:40 57391
В "Семей орманы" выявлен еще один факт хищения леса
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Семей. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории РГУ "ГЛПР "Семей орманы" в ходе рейдовых мероприятий госинспекторы резервата совместно с сотрудниками областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Абайской области выявили факт хищения леса, сообщает пресс-служба Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР.
19 сентября на разработке горельника Талицкого лесничества Семипалатинского филиала были обнаружены штабеля заготовленной неотведенной деловой древесины. Виновник установлен. По данному факту возбуждено административное дело.
Напомним, десятая часть леса в резервате "Семей орманы" потеряна из-за пожаров. Тем не менее в резервате продолжается незаконная вырубка леса.
19.09.2024, 14:19 66661
Резерват для каспийских тюленей создадут до конца года в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Создание государственного природного резервата для каспийских тюленей в виде самостоятельного юридического лица с соответствующей штатной численностью планируется до конца текущего года.
На данный момент Комитет рыбного хозяйства разрабатывает нормы положенного для резервата материально-технического оснащения.
Приказ "Об утверждении натуральных норм положенности государственных учреждений в сфере рыбного хозяйства" подготовило Министерство сельского хозяйства.
Резерват будет создан для осуществления охраны каспийского тюленя на Каспийском море, проведения научных исследований и реабилитации больных тюленей с целью сохранения их популяции.
В документе перечислено основное материальное оснащение резервата, в частности транспорт, оборудование, инвентарь, оружие и т.д.
Документ размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 октября.
В январе этого года казахстанские биологи заявили, что популяция каспийского тюленя находится не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время.
18.09.2024, 19:10 74131
В этом году вода в Северный Арал поступает стабильно
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане проходит заседание правления Международного фонда спасения Арала с участием делегаций из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана, который присутствует в качестве страны-наблюдателя. Во время заседания утвержден план работы исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала на время председательства Казахстана в 2024-2026 годы, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК.
План включает выполнение поручений глав государств-учредителей и президента МФСА, совершенствование организационной структуры и договорно-правовой базы фонда, укрепление и расширение международного сотрудничества, координацию работы структурных подразделений исполкома МФСА, информационную, аналитическую и агитационную работу по охране природных ресурсов, организацию, проведение и участие в региональных и международных мероприятиях.
Также планом предусмотрена дальнейшая реализация двух масштабных проектов. Это программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, в рамках которой в регионе реализуются 35 проектов, и региональная программа по охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии.
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на заседании сообщил, что с начала 2024 года в Северное Аральское море направили 1,9 млрд кубометров воды. Таким образом, на сегодня объем воды в Северном Арале достиг 22 млрд кубометров.
В этом году вода в Северный Арал поступает стабильно. В разгар поливного периода по Сырдарье в море прибывало до 80 кубометров воды в секунду, хотя годом ранее прибывало всего 6 кубометров в секунду. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 22 млрд кубометров. Чтобы обеспечить дальнейшее увеличение объема воды в Северном Арале, мы усиливаем водную дипломатию и разрабатываем вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря", - сообщил Нуржан Нуржигитов.
Отметим, что 75% стока реки Сырдарья формируется в Кыргызстане, 20% - в Узбекистане и 5% - в Казахстане.
Ранее директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин рассказал в интервью узбекистанскому информационному агентству "Дуне" о проведении международной полевой экспедиции на территории Аральского моря в конце лета.
18.09.2024, 15:24 75921
В Казахстан из Голландии привезут двух тигров
Животные будут содержаться на территории Иле-Балхашского резервата и выпускаться на свободу не будут
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев рассказал о планах по возрождению популяции тигров в Казахстане.
В Казахстан из зоопарка Нидерландов привезут двух амурских тигров.
По словам главы Минэкологии, соответствующий документ был подписан со Всемирным фондом дикой природы.
Финансирование полностью идет с их стороны. В этом году мы готовы принять первых тигров", - рассказал министр в кулуарах мажилиса.
Он уточнил, что животные будут содержаться на территории Иле-Балхашского резервата. На свободу они выпускаться не будут, но полученное потомство будет адаптироваться к естественным условиям.
Нысанбаев рассказал, что туранский тигр является близким родственником амурского тигра. Оба эти вида переносят очень низкие температуры.
Также в следующем году еще 3-4 амурских тигров привезут из России.
Ранее сообщалось, что в Иле-Балхашском резервате проводятся работы в рамках программы возвращения тигра в Казахстан.
18.09.2024, 11:19 74836
Казахстан и Узбекистан будут обмениваться информацией о состоянии окружающей среды
Стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана ратифицировал соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Ратификация соглашения позволит странам сотрудничать в рамках восстановления лесных массивов и борьбы с деградацией почв и растительного покрова. Они обязуются совместно реагировать на ЧС, оказывающие трансграничное воздействие на окружающую среду. Среди договоренностей также разработка совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне и другие", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, будут разработаны регламент обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях двух стран и рабочий механизм взаимного информирования о ЧС.
Стороны также создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.
Ранее Казахстан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в области сохранения животного мира плато Устюрт.
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В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?