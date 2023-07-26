В Туркестанской области степи Созака засадят саксаулом

С 2021 года по сегодняшний день на площади 8500 гектаров высажено 10 миллионов 400 тысяч саженцев саксаула

Фото: акимат Туркестанской области

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Туркестан. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области до 2025 года на площади 110 210 га планируется высадить 170 млн саженцев, а в городах и населенных пунктах на 1149 га - 1 млн 81 тысячу деревьев, сообщает пресс-служба акимата области.





Большая работа по воспроизводству леса ведется в Созакском районе. До 2021 года 105,1 тысячи га лесного фонда, относящихся к подведомственному учреждению, были засеяны лесными культурами. В соответствии с комплексным планом в 2021-2025 годах лесные культуры будут высажены на 32 тысячах га.





В период с 2021 по 2025 годы на 32 тысячах гектаров земель, принадлежащих Созакскому лесному хозяйству, планируется высадить 40 млн деревьев. Из-за климатических особенностей района тут в основном сеют черный саксаул. С 2021 года по сегодняшний день на площади 8500 гектаров высажено 10 миллионов 400 тысяч саженцев саксаула. А в этом году, в осенние месяцы, вспахано и подготовлено 6250 гектаров земли, где будут посеяны семена саксаула и посажены саженцы. На 4200 га будет посеяна 21 тонна семян саксаула. В прошлом году приживаемость лесных насаждений, высаженных на 4650 га, составила 73,3 процента. До 2025 года работы будут продолжены для полного выполнения плана. Наша техника обновлена на 100 процентов. На одного сотрудника лесной охраны в пустынной зоне теперь закреплено 40 тысяч га земли. Это очень много. Согласно лесоустроительным документам на одного лесника должно приходиться не больше 20 га. Дополнительного штата пока не предоставлено", - сообщил директор КГУ "Созакское государственное учреждение по охране лесов и животного мира" Жунусхан Алимбеков.





Жители Созака высоко оценивают эту работу, ведь озеленение позволяет решать экологические проблемы.





В Сузакском, Шолаккорганском и Мойынкумском лесхозах имеется около 400 тысяч гектаров саксаульных рощ. Во всех трех лесничествах организованы противопожарные посты. Они полностью оснащены необходимой техникой. В пожароопасный сезон на постах организуются ежедневные дежурства.





Мойынкумское лесничество тоже работает в долине Қақпансор. В Средней Азии и арабских странах насчитывается около десяти видов лиственных пород, произрастающих на песке и устойчивых к пустынным условиям, и три из них произрастают в Казахстане. Это белый саксаул, черный саксаул и зайсанский саксаул. В Туркестанской области самая большая саксаульная долина сосредоточена в Созакском регионе.





Польза саксаула для природы огромна. Во-первых, он сдерживает песчаные оползни. Однако его очень трудно вырастить, он растет медленно. Поэтому лучше подумать о том, как не потерять это дерево, а увеличить его фонд. Например, корни саксаула, посеянного в прошлом году, достигли одного метр. Дерево начинает расти, когда его корни разрастаются на 15-20 метров. В этом направлении идет работа. Ранее сотрудники лесного хозяйства принимали участие в воспроизводстве растительного фонда. Представьте: одно дерево саксаула способно удерживать четыре тонны песка своими мощными корнями. Уничтожение саксаула приведет к росту пустынь", - рассказал Жунусхан Алимбеков.





В этом году на 20 300 га лесов Туркестанской области будет привито 32 млн 214 тысяч деревьев. В 2022 году на 16 200 га земли было высажено 23 млн 818 тысяч саженцев. Если в 2017-2018 годах на лесосеменных территориях насчитывалось 12 млн деревьев, то сейчас их количество достигло 30 млн.