В водоеме на окраине Алматы произошла массовая гибель рыбы (ВИДЕО)

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - В водоеме на окраине Алматы, недалеко от ТЭЦ-2 произошла массовая гибель рыбы, передает Kazakhstan Today.

Тушками толстолобиков, карпов и сазанов усыпана практически вся береговая линия. Причину массового мора рыбы выясняют экологи, сообщает телеканал КТК

Рыбаки одними из первых обнаружили мертвые тушки рыбы и вызвали экоактивистов.

По их предварительной версии, возможной причиной массового мора могло стать загрязнение водохранилища, поскольку недалеко от водоема находится алматинская ТЭЦ-2.

По словам местного жителя Сергея Алексеева, такого раньше никогда не было. Тут рыбачат и отдыхают почти круглый год.

Для такого объема рыбы здесь очень мало воды. Она не задохнулась, потому что лунки люди делали. Она не задохнулась точно, она сдохла от голода. И опять же, воды. Ну как объяснить, это как вот в такую маленькую кутузку посадить людей, как они себя будут чувствовать? Тут так же. И это то, что всплыло, а на дне ее сколько еще лежит", - сказал Сергей Алексеев.

Чиновники разделяют мнение, что рыба могла задохнуться.

В зимнее время поверхность покрывается льдом. Вследствие толстого льда не поступал кислород, и, возможно, это и есть предварительная версия", - сказал замакима Карасайского района Канат Айманов.

К делу подключились полицейские и прокуроры. Следствию предстоит установить истинную причину массового мора рыбы. Заведено уголовное дело. Областные экологи взяли различные пробы. Специалистам потребуется несколько дней, чтобы назвать точное количество погибшей рыбы.





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