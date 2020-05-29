В Восточном Казахстане произошла массовая гибель диких уток

Усть-Каменогорск. 28 мая. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области произошла массовая гибель диких уток, передает Kazakhstan Today.

Сотни мертвых диких уток обнаружили в Восточном Казахстане на озере Большое. Причина мора неизвестна, и водоем уже полностью закрыли для отдыхающих и рыбаков, сообщает Astana.TV





Специалисты ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб обследовали все 11 километров береговой линии озера. Всего в полутора километрах от поселка Бородулиха насчитали 150 погибших пернатых.

Взяты анализы у погибшей птицы, проведены заборы воды. Заключение будет готово через 5 дней. На месте организован сбор и утилизация мертвой птицы. Сотрудниками лесоохраны и местной полиции ограничен доступ к месту падежа птицы", - рассказала аким Бородулихинского района Ольга Булавкина.

Сообщается, что еще два года назад пробы воды и грунта в озере подтвердили наличие мышьяка, свинца, калия и бериллия. Долгое время в водоем сбрасывали отходы с местных ферм и птицефабрик.

Орнитологов беспокоит, что погибли только водоплавающие. Остальных птиц мор не коснулся. Экологи дали заключение, что естественным образом озеро не восстановится, так как очень долго в него сливали отходы. Необходим проект по очистке дна. Такая генеральная уборка обойдется примерно в 2 млрд тенге.

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