В Мангистауской области выпустят в среду обитания 600 дроф-красоток

Актау. 23 апреля. Kazakhstan Today - В заповедной зоне Мангистауской области выпустят в среду обитания 600 дроф-красоток, передает Kazakhstan Today.

Сегодня при организации фонда имени шейха Сурур и шейха Саиф Бин Мухаммед Аль Нахиян в селе Сай-Отес Мангистауского района по установившейся традиции проводится ежегодное мероприятие по выпуску дрофы-красотки с целью увеличения ее популяции в Кендерли-Каясанской заповедной зоне Мангистауской области. Проект призван сохранить и восстановить популяцию дрофы-красотки, занесенной в Красную книгу как исчезающий вид редких степных птиц", - сообщили в пресс-службе акима области.

В акимате уточнили, что в этом году запланирован выпуск 600 птиц. Дрофы-красотки доставляются на самолете из Южно-Казахстанской области, где их выращивают. Фонд стремится выпускать в природу максимально приближенную генетически к дикой птице дрофу, поэтому большой разницы между дикой и выращенной в питомнике нет. В холодное время года птица помещается в зимние вольеры, в которых при помощи специальных установок выдерживаются температурный, световой и другие режимы, максимально приближенные к естественным природным условиям, когда дрофа находится в перелете. Все это делается для того, чтобы птица почувствовала эффект миграции.

Помимо южно-казахстанских дроф, в казахстанские степи, начиная с 2009 года, ежегодно выпускаются птицы, выращенные в питомниках Абу-Даби.

Данный проект является составной частью международной программы по разведению дрофы для предотвращения ее исчезновения по всему ареалу обитания. Ее ведет Международный фонд охраны дрофы (МФОД), основанный президентом ОАЭ шейхом Халифом Бен Зайд аль-Нахайян с целью восстановления и сохранения численности дрофы-красотки в мировом масштабе. Поэтому для участия в определении мест, наиболее приемлемых для обитания птиц, в Казахстан приехали специалисты-экологи из других стран", - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что мероприятия финансируются Объединенными Арабскими Эмиратами, в частности шейхом Суруром и шейхом Саифом Бин Мухаммед Аль Нахиян, совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Казахстана. В рамках международных соглашений реализуются природоохранные программы, начиная с 2001 года.

При поддержке руководства Мангистауской области, мероприятие получило статус ежегодного. Благодаря этому, за время сотрудничества, накоплен положительный опыт в поддержании экологического равновесия в регионе", - заключили в пресс-службе.

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